Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
Мир
Соглашение России и Никарагуа стало неожиданностью для США
Экономика
Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции
Экономика
Криптобиржа Binance приостановила вывод биткоина из-за неполадок
Экономика
Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря
Мир
Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта
Наука
ЕКА возобновило сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии «ЭкзоМарс»
Мир
Пушилин планирует обратиться за помощью к РФ после обстрелов Донецка
Экономика
Кабмин Украины запретил экспорт угля, газа и мазута
Мир
В Великобритании резко выросло число выявленных случаев оспы обезьян
Мир
Сербия пообещала не идти против России
Сюжет:

Шольц заявил о проблемах в вопросе отказа от нефти из России

Канцлер ФРГ признал «практические проблемы» при отказе от российских энергоносителей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошедшем саммите Евросоюза, 13 июня сообщило на своем сайте издание Handelsblatt cо ссылкой на участников мероприятия.

Гремучий коктейль: США и ЕС продолжают закупать российскую нефть
Страны Запада обходят собственные запреты на поставки энергоресурсов из РФ

По их словам, на саммите в Брюсселе Шольц удивил коллег докладом о дилемме Германии.

«По словам участников, на предыдущих встречах лидеров ЕС политик СДПГ всегда был неразговорчив. Но теперь он был конкретным», — говорится в публикации.

«Шольц заверил, что федеральное правительство делает всё возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы», — говорится в публикации.

Как уточняет Süddeutsche Zeitung, в случае отказа от импорта российской нефти проблемы возникнут перед рядом нефтеперерабатывающих предприятий Германии. В частности, завод в Шведте, Бранденбург, может пострадать, так как почти полностью снабжается нефтепроводом «Дружба». Германия хочет как можно быстрее обойтись без нефти из этого трубопровода, что федеральное правительство пообещало в рамках нефтяного эмбарго Евросоюза.

Предприятие принадлежит дочерней компании российского концерна «Роснефть» и снабжает топливом большую часть восточной Германии, в том числе и аэропорт Берлина, уточняет «Газета.Ru».

С конца мая в министерстве экономики работает федеральная и региональная целевая группа, которой поручено изучить другие варианты размещения, помимо поставок нефти.

Нефтеперерабатывающий завод Leuna в Саксонии-Анхальт ранее покупал нефть из нефтепровода «Дружба», но уже нарастил поставки из других стран.

2 июня страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022