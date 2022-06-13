Шольц заявил о проблемах в вопросе отказа от нефти из России

Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошедшем саммите Евросоюза, 13 июня сообщило на своем сайте издание Handelsblatt cо ссылкой на участников мероприятия.

По их словам, на саммите в Брюсселе Шольц удивил коллег докладом о дилемме Германии.

«По словам участников, на предыдущих встречах лидеров ЕС политик СДПГ всегда был неразговорчив. Но теперь он был конкретным», — говорится в публикации.

«Шольц заверил, что федеральное правительство делает всё возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы», — говорится в публикации.

Как уточняет Süddeutsche Zeitung, в случае отказа от импорта российской нефти проблемы возникнут перед рядом нефтеперерабатывающих предприятий Германии. В частности, завод в Шведте, Бранденбург, может пострадать, так как почти полностью снабжается нефтепроводом «Дружба». Германия хочет как можно быстрее обойтись без нефти из этого трубопровода, что федеральное правительство пообещало в рамках нефтяного эмбарго Евросоюза.

Предприятие принадлежит дочерней компании российского концерна «Роснефть» и снабжает топливом большую часть восточной Германии, в том числе и аэропорт Берлина, уточняет «Газета.Ru».

С конца мая в министерстве экономики работает федеральная и региональная целевая группа, которой поручено изучить другие варианты размещения, помимо поставок нефти.

Нефтеперерабатывающий завод Leuna в Саксонии-Анхальт ранее покупал нефть из нефтепровода «Дружба», но уже нарастил поставки из других стран.

2 июня страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».