Германия запустила вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом

Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии.

Отмечается, что решение принято по итогам консультаций в германском правительстве и с партнерами по Евросоюзу (ЕС). Как подчеркнул министр экономики страны Роберт Хабек, Германия примет меры из-за уменьшения поставок газа, но ей предстоит пройти «тернистый путь». Кроме того, на данное решение повлияла высокая рыночная цена на газ.

«Даже если мы не можем почувствовать это сейчас, мы находимся в газовом кризисе», — заявил Хабек.

Кроме того, он назвал газ дефицитным товаром в Германии.

«Газ сейчас — дефицитный товар. Цены уже высоки, и мы должны готовиться к дальнейшему росту. Это повлияет на промышленное производство и станет серьезным бременем для многих потребителей. Это внешний шок», — заявил он.

Он подчеркнул, что из-за газового кризиса и снижения поставок по «Северному потоку» необходимо сократить потребление топлива.

Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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