В Германии предупредили о высоких ценах на газ в мире в ближайшие годы

Цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире в общем будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер.

«Это продлится еще, вероятно, от трех до пяти лет. ‹...› Нужно время, пока будут созданы новые мощности и другие государства смогут поставлять больше энергии», — заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Креббер также отметил, что что поставки газа из России уже начали сокращаться.

«Везде, где можно переключиться на другие источники энергии, это должно происходить», — заключил глава RWE.

Ранее в понедельник глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

10 июня Хабек отметил, что Германии предстоит «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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