В МИД РФ указали на отсутствие политической подоплеки в остановке СП на ремонт

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заверил в отсутствии какой-либо политической подоплеки в остановке «Северного потока» на техобслуживание.

«Какое политическое объяснение, если все турбины, которые стоят на наших газопроводах, находятся под санкциями? ‹...› Это сложная техническая система. Поэтому, опять же, прежде чем принимать санкции, особенно в определенных секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать» — сообщил он журналистам 1 июля.

Грушко также отметил, что зависящие от российского газа страны, которые одобрили антироссийские санкции, «должны были подумать пять раз».

Ранее в пятницу оператор газопровода «Северный поток» — Nord Stream AG — сообщил об остановке обеих ниток трубопровода с 11 по 21 июля в целях проведения запланированного ремонта.

23 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Россия ежегодно делает профилактический ремонт этого трубопровода, приостанавливая в течение примерно пары недель прокачку газа, однако в 2022 году это может иметь большее значение, поскольку поставки уже сейчас ограничены на две третьих.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. При этом Siemens отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

На фоне этого Германия 23 июня активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

По состоянию на 30 июня уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 60,9%. Федеральное сетевое агентство ФРГ отмечает, что ситуация с газом в стране напряженная. Там также указали, что сокращение поставок затрагивает передачу газа и в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия.