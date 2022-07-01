Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19
Экономика
РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Сюжет:

«Северный поток» остановят на ремонт

Оператор «Северного потока» остановит обе нитки газопровода для ремонта
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Nord Stream AG — оператор газопровода «Северный поток» — остановит обе нитки трубопровода с 11 по 21 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Дело с трубой: газу в Европе прогнозируют подорожание до $2000
Как это отразится на экономиках западных стран и выиграет ли Россия от роста цен

Причиной названо проведение планового ремонта. Специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации газопровода. Будет обеспечена эффективная и безопасная эксплуатация газопровода.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — подчеркнули в компании-операторе.

Информация о проведении технических работ была раскрыта своевременно по соответствующему регламенту.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

29 июня Siemens Energy отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

На фоне приостановки поставок газа страны Европы отметили нехватку энергоресурса. Так, в Австрии газохранилища в настоящее время заполнены на 44,7%. К зиме планируется довести этот показатель до 80%.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, в свою очередь, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал – Европа.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для прямой транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство завершили в 2021 году, но газопровод так и не запустили в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022