«Северный поток» остановят на ремонт

Компания Nord Stream AG — оператор газопровода «Северный поток» — остановит обе нитки трубопровода с 11 по 21 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Причиной названо проведение планового ремонта. Специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации газопровода. Будет обеспечена эффективная и безопасная эксплуатация газопровода.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — подчеркнули в компании-операторе.

Информация о проведении технических работ была раскрыта своевременно по соответствующему регламенту.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

29 июня Siemens Energy отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

На фоне приостановки поставок газа страны Европы отметили нехватку энергоресурса. Так, в Австрии газохранилища в настоящее время заполнены на 44,7%. К зиме планируется довести этот показатель до 80%.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, в свою очередь, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал – Европа.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для прямой транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство завершили в 2021 году, но газопровод так и не запустили в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.