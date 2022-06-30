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Немецкие аналитики предупредили о риске рецессии в ФРГ из-за ситуации с газом

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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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Германии грозит резкий всплеск инфляции в случае, если поставки российского газа не нормализуются. Об этом 30 июня рассказали аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank.

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«Если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, мы опасаемся, что это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и, конечно же, к гораздо более высокому уровню инфляции», — цитирует аналитиков агентство Bloomberg.

По их данным, падение поставок газа в Германию из РФ по трубопроводу «Северный поток» на 60% является «большим негативным шоком». Аналитики предупредили, что постоянная нехватка газа только «повысит риск неминуемой рецессии в Германии».

Ранее в четверг Федеральное сетевое агентство страны сообщило, что ситуация с газом в ФРГ по-прежнему остается напряженной. Там указали, что по состоянию на 30 июня уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 60,9%. Согласно обнародованному 28 июня исследованию Ассоциации баварского бизнеса, внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики Германии на 12,5%.

24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

За день до этого Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, в свою очередь, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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