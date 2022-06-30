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В Германии назвали напряженной ситуацию с газом
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В Германии назвали напряженной ситуацию с газом

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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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В Германии ситуация с газом остается напряженной, не исключено и ее ухудшение. Об этом сообщило 30 июня Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ).

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«Ситуация напряженная, нельзя исключать ухудшение ситуации. ‹...› Если поставки российского газа по «Северному потоку – 1» останутся на таком низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся достичь уровня хранения 90% к ноябрю. Сокращение затрагивает передачу газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия ‹...› Федеральное сетевое агентство однозначно поддерживает требование максимально экономить газ», — говорится в отчете регулятора по состоянию на четверг.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны. На сегодняшний день уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет 60,9%.

28 июня газета Bild, ссылаясь на исследование Ассоциации баварского бизнеса, сообщила, что внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики Германии на 12,5%.

25 июня канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на фоне событий вокруг Украины профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

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