Газ на раз: Берлину придется отказаться от перехода к «зеленой» экономике

Германии предстоит отказаться от планов по переходу на «зеленую» экономику из-за проблем с газоснабжением. Об этом «Известиям» заявили в бундестаге, отметив необходимость продления срока службы атомных электростанций и использования угля. 23 июня правительство страны объявило второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, эта мера скажется непосредственно на конечных потребителях, поскольку поставщики смогут еще сильнее повышать цены на голубое топливо.

Штучный товар

Уже 12 стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа. Об этом 23 июня заявила замглавы Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова. Из-за критической ситуации правительство ФРГ в этот день ввело так называемый режим тревоги — вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Напомним, режим раннего предупреждения был объявлен еще в конце марта. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек объяснил эту меру сокращением газовых поставок из России и высокими ценами на газ.

— Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ — это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению, — сказал министр, назвав сокращение российских поставок «экономической атакой» на Германию.

Напомним, 14 июня «Газпром» объявил о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» на 40% из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая». Проблемы возникли из-за того, что компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после их ремонта в Канаде — причиной стали антироссийские санкции Оттавы.15 июня «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Таким образом, уже с 16 июня прокачка по СП снизилась до 67 млн куб. м в сутки, то есть 60% мощности газопровода перестали использоваться. При этом сами власти Германии ведут переговоры с Канадой о возможности поставок газовых турбин Siemens.

Газ на раз Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Вторая ступень аварийного режима вводится в ситуации, когда рынок всё еще способен справиться с перебоями в газоснабжении самостоятельно, то есть без принятия мер нерыночного характера. Однако в отличие от уровня раннего предупреждения, который действует в Германии с 30 марта, новый режим принесет серьезные последствия для бизнеса и потребителей — поставщики газа получат право переложить груз стремительно растущих цен непосредственно на их плечи.

— Второй этап плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом позволяет поставщикам в короткие сроки повышать цены на газ для конечных потребителей. Это позволяет покрыть увеличившиеся закупочные расходы и таким образом защититься от банкротства. При этом сценарии именно потребители сразу ощутят последствия санкционной политики, — заявил «Известиям» член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его словам, для компаний это обозначает меньшую добычу, более высокие цены и в конечном счете более дорогостоящую продукцию.

Изменение режима позволяет конечным поставщикам повышать тарифы, поскольку в этом случае они не находятся в ведении газового регулятора страны (Федеральное сетевое агентство Германии — BNetzA), отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

Газ на раз Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul

— Помимо этого, по третьему энергетическому пакету ЕС идет диверсификация поставок газа, а также разделение крупных компаний, поставляющих газ, компаний-операторов подземных хранилищ и трубопроводов, а также компаний, осуществляющих продажу частным домохозяйствам и промышленным предприятиям. Это может также предусматривать квотирование. Например, урезание расходов газа крупными промышленными предприятиями. Иными словами, происходит перевод газораспределения и поставок газа в ручной режим, — добавил эксперт.

Всё еще «зеленые»

Объявляя новый режим опасности, Роберт Хабек отметил, что первоочередные задачи в этой ситуации — заполнение резервуаров для хранения газа, поиск альтернативных источников и расширение использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, новый уровень становится необходимым условием для реализации планов федерального правительства по расконсервированию большего количества угольных электростанций, с которыми ФРГ планировала попрощаться уже в 2038 году.

Соответствующий закон должен быть принят 8 июля. Об этом заявил представитель «зеленых» сил в коалиции Роберт Хабек 19 июня.

— Это горько, но попросту необходимо в сложившейся ситуации, чтобы мы могли снизить потребление газа. К началу зимы газовые хранилища должны быть полными. Это наш важнейший приоритет, — добавил политик.

Газ на раз Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt

Как заявил «Известиям» депутат Штеффен Котре, Германии в любом случае придется отказаться от планов по «зеленому» переходу.

— Срок службы атомных электростанций должен быть продлен, а курс на отказ от угля — остановлен, — отметил политик.

Соседняя Бельгия в марте, чтобы избежать энергодефицита, решила отложить отказ от атомных электростанций. При этом в 2003 году правительство страны приняло закон об отказе от использования АЭС к 2025-му. Тем временем в Германии 31 декабря 2021 года прекратили работу три из шести действующих АЭС. Оставшиеся, согласно планам, предстоит вывести из эксплуатации через год. Однако последние события могут внести в них корректировки.

Задачи по «зеленому» переходу действительно уходят на второй план в силу энергетического кризиса, заявил «Известиям» дипломатический источник в ЕС. При этом Германия в любом случае решительно настроена отказаться от российского газа, поскольку «больше не видит в Москве надежного поставщика».

Газ на раз Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Нынешнюю политику немецких властей можно назвать политикой двойных стандартов, заявил «Известиям» Александр Камкин.

— С одной стороны, они говорят об альтернативных источниках. С другой стороны, они вынуждены возобновить использование угля, ведутся также разговоры о возобновлении работы АЭС. Получается, что Германия сама загнала себя в тупик, — говорит он.

У ФРГ есть еще и третий этап аварийного плана. Он будет активирован в случае, если снабжение газом будет невозможно гарантировать без вмешательства государства. В таком случае BNetzA примет по согласованию с поставщиками топлива решение о квотах на поставки газа потребителям. Цель — обезопасить наиболее уязвимые группы, такие как домохозяйства, больницы, газовые электростанции. Однако весь груз энергетического кризиса и без этого уже лег на плечи простых граждан.