Прекращение поставок газа из РФ может привести к падению ВВП Германии на 12,5%

Внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики ФРГ на 12,5%. Об этом 28 июня сообщила Bild, ссылаясь на исследование Ассоциации баварского бизнеса.

«Это повлияет на 5,6 млн рабочих мест в Германии», — уточняет газета.

Сделанные аналитиками расчеты основаны на остановке поставок 1 июля. Анализом занималась Prognos AG. Представитель компании Михаэль Бемер отметил, что «зависимость германской экономики от российского газа недооценивается».

Как следует из исследования, прекращение поставки энергоресурса затронет ряд отраслей, в том числе стекольную, сталелитейную и пищевую промышленность, которые понесут убытки в размере €49 млрд.

«Потери повлияют на производство и цепочки поставок в других отраслях. Во второй половине 2022 года можно ожидать убытков в размере $144 млрд», — отмечается в статье.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

В тот же день глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в эфире телеканала ZDF, что при полной заполненности газохранилищ ФРГ смогла бы прожить без газа из РФ 2,5 месяца средней зимы. Он уточнил, что ситуация с поставками напряженная.

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за санкций против РФ не вернула турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.