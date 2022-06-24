В ФРГ предупредили о возможном прекращении работы ряда отраслей из-за нехватки газа

В случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить. <...> Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект», — сказал он в интервью изданию Spiegel.

Кроме того, Хабек подчеркнул, что Германия находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Днем ранее Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

Как подчеркнул Хабек, на данное решение повлияло уменьшение поставок газа и высокая рыночная цена на газ. Кроме того, он назвал газ дефицитным товаром в Германии.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.