Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ планировали нанести удар «Точкой-У» по администрации Луганска
Общество
Умер экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин
Политика
Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главами ЛДНР
Мир
В Финляндии заявили о готовности к диалогу с Турцией
Мир
Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области
Мир
Украинские войска получили приказ покинуть Северодонецк
Мир
Взрыв произошел в Херсоне
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Горского и Золотого
Мир
Пострадавшая при обстреле ВСУ Макеевки шестилетняя девочка скончалась
Общество
Пилоты рухнувшего под Рязанью Ил-76 до последнего отводили самолет от жилых домов
Мир
В Херсоне при взрыве погиб глава управления по молодежной политике Савлученко
Сюжет:

В ФРГ предупредили о возможном прекращении работы ряда отраслей из-за нехватки газа

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Газ на раз: Берлину придется отказаться от перехода к «зеленой» экономике
Как Германия справляется с дефицитом голубого топлива после сокращения поставок из РФ

«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить. <...> Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект», — сказал он в интервью изданию Spiegel.

Кроме того, Хабек подчеркнул, что Германия находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Днем ранее Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

Как подчеркнул Хабек, на данное решение повлияло уменьшение поставок газа и высокая рыночная цена на газ. Кроме того, он назвал газ дефицитным товаром в Германии.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022