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Шольц призвал готовиться к росту цен на энергоносители

Канцлер ФРГ заявил, что необходимо подготовиться к росту цен на энергоносители
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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На фоне украинского кризиса следует подготовиться к росту цен на энергоносители. Такое заявление в субботу, 25 июня, сделал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе брифинга.

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«Многие вещи, которые мы покупаем, стали дороже. Продукты питания, но особенно цены на энергию», — сказал он.

Также он обратил внимание на то, что «топочный мазут и газ стоят намного дороже, чем год назад».

Кроме того, глава правительства Германии подчеркнул, что профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть.

Накануне Шольц призвал воздержаться от спекуляций по поводу прекращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» после ежегодной инспекции. По его словам, предположения о том, что произойдет после (ежегодной инспекции газопровода), не имеют смысла.

Ранее в тот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выступил с заявлением, что Германия способна обойтись без российского газа не более 2,5 месяца, после чего резервуары для хранения полностью опустеют.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

16 июня стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

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