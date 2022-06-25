Шольц призвал готовиться к росту цен на энергоносители

На фоне украинского кризиса следует подготовиться к росту цен на энергоносители. Такое заявление в субботу, 25 июня, сделал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе брифинга.

«Многие вещи, которые мы покупаем, стали дороже. Продукты питания, но особенно цены на энергию», — сказал он.

Также он обратил внимание на то, что «топочный мазут и газ стоят намного дороже, чем год назад».

Кроме того, глава правительства Германии подчеркнул, что профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть.

Накануне Шольц призвал воздержаться от спекуляций по поводу прекращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» после ежегодной инспекции. По его словам, предположения о том, что произойдет после (ежегодной инспекции газопровода), не имеют смысла.

Ранее в тот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выступил с заявлением, что Германия способна обойтись без российского газа не более 2,5 месяца, после чего резервуары для хранения полностью опустеют.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

16 июня стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.