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В Германии назвали срок существования без поставок российского газа

Мюллер: ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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При полной заполненности газохранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

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«Если бы хранилища в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — сказал он 23 июня в эфире телеканала ZDF.

Мюллер добавил, что ситуация с поставками газа в Германию напряженная, но всё еще стабильная. Однако, по его мнению, следует найти дополнительных поставщиков и экономить топливо.

Накануне Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

19 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил, что ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Днем ранее член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

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