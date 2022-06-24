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Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»

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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Канцлер Германии Олаф Шольц 24 июня призвал воздержаться от спекуляций по поводу прекращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» после ежегодной инспекции.

«Предположения о том, что произойдет после (ежегодной инспекции газопровода), не имеют смысла», — заявил Шольц по итогам саммита ЕС, отвечая на опасения, что Москва может прекратить поставки газа по трубопроводу после инспекции. «Мы должны хорошо подготовиться (к сокращению поставок энергоресурсов), и это то, что мы быстро сделали», — подчеркнул канцлер ФРГ.

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Шольц также добавил, что энергетическая безопасность Европы была одним из ключевых вопросов, которые обсуждались в рамках саммита в Брюсселе. Канцлер отметил важность сотрудничества на уровне ЕС на фоне грядущих трудностей с поставками газа и отметил, что страны Евросоюза будут внимательно следить за развитием ситуации.

Глава правительства ФРГ также добавил, что не верит в версию, согласно которой в снижении уровня поставок газа по трубопроводу виноваты технические неполадки.

«Никто из нас не считает, что технические причины, которые на данный момент приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять необходимые меры», — резюмировал Шольц.

Плановая ежегодная проверка газопровода «Северный поток» назначена на 11 июля.

Ранее в этот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выступил с заявлением, что Германия способна обойтись без российского газа не более 2,5 месяца, после чего резервуары для хранения полностью опустеют.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

16 июня стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

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