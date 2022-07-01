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В Австрии сообщили о напряженной ситуации с запасами газа

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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В Австрии напряженная ситуация с запасами газа. Об этом министр энергетики республики Леоноре Гевесслер сообщила Puls 24.

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«Мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме», — сказала она в эфире телеканала.

По ее информации, газохранилища страны в настоящее время заполнены на 44,7%. К зиме планируется довести этот показатель до 80%.

«Центральный буфер безопасности на зиму — это наши хранилища. В стране большие хранилища, что хорошо, но необходимо их заполнить», — подчеркнула министр.

Гевесслер 17 июня сообщила, что Вена готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок российского газа в Австрию. В тот же день федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

Австрийская федерация промышленности и Ассоциация работодателей ФРГ еще 6 июня предупредили о негативных последствиях для компаний в случае введения эмбарго на поставки газа из РФ. По мнению глав федерации и ассоциации, ограничения могут привести к потерям на производствах или усилят деиндустриализацию в странах.

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