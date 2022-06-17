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Сокращение поставок газа в Германию также затронуло Австрию, Францию и Чехию

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию, Францию и Чехию. Об этом в пятницу, 17 июня, заявило федеральное сетевое агентство ФРГ.

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«Мы не можем подтвердить причинно-следственную связь между отсутствующим на российской стороне газовым компрессором и большим сокращением поставок. Это сокращение также повлияло на передачу газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия, с середины недели», — говорится в сообщении регулятора.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Тогда регулятор назвал решением проблемы компенсацию нехватки объема ресурсов из других источников.

15 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России.

В тот же день сообщалось, что из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа. Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по данному трубопроводу до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

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