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Глава Минэнерго Австрии заявила о готовности страны к остановке поставок газа

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Вена готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок российского газа в Австрию. Об этом 17 июня сообщила австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

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«Россия объявила о снижении объемов (поставок) газа. Это значительно повысит цену и неопределенность в ситуации с топливом по всей Европе. Поставки газа являются для России инструментом в нынешней ситуации», — написала она в Twitter.

В то же время министерство по делам защиты климата Австрии рассказало, что в стране резервуары для хранения газа были дополнительно заполнены накануне.

Ранее в этот день федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию, Францию и Чехию.

В компании «Газпром» 15 июня рассказали, что в связи с запланированной на июль инспекцией прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Тогда же стало известно о сокращении поставок газа по трубопроводу из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая» и выявленной технической неисправности двигателей.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за введенных антироссийских санкций.

Ранее, 6 июня, австрийская федерация промышленности и Ассоциация работодателей ФРГ предупредили о негативных последствиях для компаний и рабочих мест в случае введения эмбарго на поставки газа из России. Так, руководители федерации и ассоциации заявили, что такие ограничения могут привести к потерям на производствах усилят деиндустриализацию в странах.

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