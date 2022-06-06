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В Австрии и ФРГ предостерегли о последствиях эмбарго на российский газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Австрийская федерация промышленности и Ассоциация работодателей ФРГ предупредили о далекоидущих негативных последствиях для компаний и рабочих мест из-за возможного введения эмбарго на поставки российского газа. В распространенном 6 июня тексте руководители федерации и ассоциации Райнер Дульгер и Георг Книлл выступили против ограничительных мер в отношении энергоносителей из РФ.

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Они заявили, что эмбарго на импорт российского газа приведет к потерям на производствах или даже их остановкам, а также усилит деиндустриализацию в Германии и Австрии.

«Это также повлияет на занятость и финансовую способность выполнять международные обязательства», — отмечается в публикации.

Обе страны, согласно тексту заявления, рассчитывают на позицию сильных партнеров на международной арене. Этим объясняет необходимость в мощной экономике и стабильных рынках труда.

3 июня ЕС заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев отказ от нефтепродуктов.

При этом, в Евросоюзе заявили об отсутствии на ближайшее время планов вводить газовое эмбарго против России.

29 мая сообщалось, что газохранилища в Германии недостаточно заполнены для предстоящей зимы. По словам главы Федерального сетевого агентства страны Клауса Мюллера, накопленных запасов в ФРГ не хватит в случае перебоев с поставками российского газа или их полного прекращения. По данным агентства, по состоянию на 27 мая газохранилища Германии заполнены на 46,4%.

Немецкий экономист Кристиан Гейниц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 мая выразил мнение, что, в случае если ФРГ останется без российского газа и не сможет найти ему замену, страну ждут большие убытки и холодная осень.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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