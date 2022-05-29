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В Германии заявили о недостаточной заполненности хранилищ газа
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В Германии заявили о недостаточной заполненности хранилищ газа

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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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Газохранилища в Германии недостаточно заполнены для предстоящей зимы. Об этом 29 мая сообщил радиокомпании Deutschlandfunk глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер.

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«Они заполняются. Они также заполняются лучше, чем в предыдущие годы. Но они еще недостаточно заполнены», — отметил он.

По его словам, в настоящее время накопленных запасов не хватит в случае перебоев с поставками российского газа или их полного прекращения.

Мюллер считает, что стране необходимо заполнить хранилища как минимум на 90%, чтобы был «буфер хотя бы на два с половиной месяца при стабильных условиях и нормальной зиме».

По данным Федерального сетевого агентства, по состоянию на 27 мая газохранилища Германии заполнены на 46,4%.

При этом Мюллер положительно относится к промежуточному решению о получении плавучих терминалов для сжиженного газа. По информации радиокомпании, первые плавучие системы должны быть введены в эксплуатацию в Вильгельмсхафене в этом году и в Брунсбюттеле в начале следующего года.

Кроме того, он рассказал, что агентство ведет переговоры с другими европейскими регуляторами об экономном использовании газа.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 27 мая сообщила, что Европейский союз разрабатывает планы на случай прекращения поставок газа из России. По ее словам, Евросоюз прорабатывает возможность увеличения поставок газа из Израиля через территорию Египта, а также продолжает свои контакты с Алжиром.

Немецкий экономист Кристиан Гейниц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 мая выразил мнение, что в случае если ФРГ останется без российского газа и не сможет найти ему замену, страну ждут большие убытки и холодная осень.

Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 14 мая заявил, что Германия сможет пережить ближайшую зиму без российских энергоносителей, если заполнит газохранилища и будет экономить топливо. Тем не менее он также был вынужден признать, что даже в таком случае к концу зимы цены на газ останутся предельно высокими, а запасы топлива, вероятно, будут исчерпаны.

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