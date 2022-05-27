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В ФРГ запланировали получить два плавучих терминала СПГ

В ФРГ запланировали получить два плавучих терминала СПГ до конца 2022 года
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Фото: Global Look press/Sina Schuldt
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К концу 2022 года Германия планирует получить два плавучих терминала сжиженного природного газа (СПГ), а еще два в мае 2023-го. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на брифинге по итогам встречи профильных министров G7.

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«Если всё сработает, мы будем иметь к концу года два плавучих терминала, общая мощность — до полумиллиарда кубометров газа для стран, которые присоединены к трубопроводу. Для этого должны быть заключены договоры. Еще два судна придут в мае следующего года», — отметил он.

Договоры об аренде первых двух терминалов «вот-вот будут заключены», добавил министр.

14 мая Хабек заявил, что Германия сможет пережить ближайшую зиму без российских энергоносителей, если заполнит газохранилища и будет экономить топливо. Для того чтобы избежать энергетического кризиса, промышленности и частным лицам понадобится сократить потребление энергии на приемлемые 10%. Тем не менее вице-канцлер был вынужден признать, что даже в таком случае к концу зимы цены на газ останутся предельно высокими, а запасы топлива с высокой вероятностью будут исчерпаны.

За день до этого Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что Германия компенсирует недостающие объемы поставок газа закупками на европейском рынке. Таким образом предполагается смягчить последствия закрытия украинского транзита.

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