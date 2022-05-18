Эксперт предрек Германии убытки и холода без газа из России

В случае если ФРГ останется без российского газа и не сможет найти ему замену, страну ждут большие убытки и холодная осень. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 17 мая, заявил немецкий экономист Кристиан Гейниц.

«Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям», — предупредил экономист.

По словам Гейница, отказ немецкого правительства от энергоносителей из РФ принесет стране большие трудности, так как Германия зависит от российского газа сильнее, чем остальные европейские государства. Эксперт подчеркнул, что альтернативой топливу может стать сжиженный природный газ, но проблема перехода на него заключается в том, что Берлину понадобится время для строительства терминала для приема топлива.

Введение эмбарго на российский газ возможно только в случае, если правительство ФРГ смягчит последствия подобного решения. Гейниц подчеркнул, что при отказе от газа из России осенью промышленность Германии ждут огромные потери, а также всплеск безработицы и волна банкротств.

14 мая глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм сказал, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

В четверг, 12 мая, Bloomberg также сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы. В настоящее время число клиентов, заплативших в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце апреля. Платежи от других покупателей должны быть произведены позже в этом месяце.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, которая началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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