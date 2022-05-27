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Еврокомиссар заявила о подготовке ЕС к полной остановке поставок газа из России

Еврокомиссар Симсон сообщила о подготовке ЕС к полной остановке поставок газа из России
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Европейский союз разрабатывает планы на случай прекращения поставок газа из России. Об этом в пятницу, 27 мая, заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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«Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член ЕС может стать следующим (остаться без поставок газа). Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств, если в этом году произойдет полный сбой (в импорте топлива)», — приводит Financial Times ее слова.

Она добавила, что ЕС прорабатывает возможность увеличения поставок газа из Израиля через территорию Египта, а также продолжает свои контакты с Алжиром, пишет «Газета.Ru».

25 мая еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что зависимость стран ЕС от поставок российского газа является следствием их жадности. Она уточнила, что ошибка европейских стран заключалась в том, что они хотели получать дешевый газ из России, а теперь получили своего рода урок.

При этом накануне управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин в беседе с «Известиями» высказал мнение, что основа стратегии по снижению зависимости ЕС от российского газа — это разрушение потребления, «которое и так происходит из-за экстремально высоких цен на энергоресурсы».

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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