В ЕС заявили об отсутствии планов вводить газовое эмбарго против России

Евросоюз (ЕС) на текущий момент не рассматривает вероятность введения газового эмбарго в отношении России. Об этом в субботу, 4 июня, заявил Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Тема заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — заявил он в интервью итальянской газете La Stampa.

Джентилони выразил уверенность, что шестой пакет антироссийских санкций серьезно ударит по российской экономике.

3 июня ЕС заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран-участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев, и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из России введено только для Болгарии и Хорватии. При этом сделано временное исключение для поставок продукта по трубопроводам.

2 июня зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что новые меры практически не отразятся на жизни россиян. По его словам, Россия была готова к шестому пакету санкций ЕС, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада.

1 июня спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что шестой пакет санкций западных стран в первую очередь критичен для граждан стран — членов ЕС. Она отметила, что российская нефть может быть переориентирована на другие рынки, так как после пандемии началось существенное восстановление экономик большинства стран.

31 мая бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал решение ЕС ввести эмбарго на российскую нефть сумасшествием из-за обратного эффекта, который произойдет следом. Он подчеркнул, что эмбарго разорвет страны Европы на части.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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