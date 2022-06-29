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В Siemens оценили данные России о причинах сокращения поставок газа в ФРГ

Siemens: ремонт турбин не оправдывает сокращения поставок газа через «Северный поток»
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Фото: Global Look Press/Miguel A. Paez
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Немецкая компания Siemens Energy отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» ограничены из-за отказа вернуть находившиеся в ремонте турбины. Об этом 29 июня рассказал исполнительный директор Siemens Джо Кезер немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

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По его мнению, в происходящее «очень удобно втягивать» хорошо известную в России компанию

«Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — добавил топ-менеджер.

25 июня канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на фоне событий вокруг Украины профильные ведомства должны подготовить граждан страны к росту цен на энергоносители. 23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ.

Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

14 и 15 июня российский «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Причиной было названо то, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

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