Германия призвала Канаду разобраться с турбиной для «Северного потока»

Министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Об этом 7 июля сообщило агентство Bloomberg.

Он призвал выпустить газоперекачивающие агрегаты Siemens, оставшиеся в стране после ремонта из-за антироссийских санкций.

«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что прошу доставить турбину не в Россию, а доставить в Германию», — приводит агентство слова министра.

Хабек отметил, что турбину газопровода необходимо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

Он подчеркнул, что ФРГ необходимо заполнить газохранилища.

«Заполненные складские мощности в ФРГ важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, а также для надежности поставок в Европу», — сказал Хабек.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» 6 июля рассказал, что в Европе наблюдается кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии. По его мнению, Германия может организовать диалог с Канадой, чтобы та сняла санкции с турбин, тогда «Северный поток» будет запущен на полную мощность после ремонта.

Ранее, 24 июня, министр экономики Германии заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.