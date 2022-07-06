Эксперт по энергетике назвал способы преодоления газового кризиса в Европе

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в среду, 6 июля, в беседе с «Известиями» рассказал о двух способах преодоления газового кризиса в Европе.

«Кризис действительно есть, газа не хватает, останавливаются предприятия, которым нужно много энергии. Вместе с газовым присутствует и электроэнергетический кризис — дорогой газ и дорогое электричество. Как из этой ситуации выйти? Во-первых, Германия может организовать диалог с Канадой, чтобы та сняла санкции с турбин Siemens. Тогда «Северный поток – 1» будет запущен на полную мощность после ремонта», — отметил он.

В качестве второго варианта эксперт допустил дальнейшее сокращение потребления газа в Европе. Однако, по словам Митраховича, в таком случае надо будет решать следующие вопросы: что делать с теми людьми, которые потеряют свою работу из-за того, что промышленные предприятия закроются, и что делать с теми компаниями, которые работают по технологической цепочке.

«[Также в Европе надо будет] вводить дальнейшее нормирование потребления. То есть кому-то дают в течение дня газ и электричество, а кому-то не дают», — добавил эксперт по энергетике.

Ранее внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер заявил о том, что резкий отказ Германии от российского газа приведет к сильной рецессии в стране, а также и во всей Европе.

24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

14 и 15 июня российский «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, отметил российский лидер.