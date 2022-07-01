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Советник Шольца предупредил о последствиях в случае отказа от российского газа
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Советник Шольца предупредил о последствиях в случае отказа от российского газа

Советник канцлера ФРГ Плетнер: отказ Германии от российского газа приведет к рецессии в стране и во всей Европе
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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Резкий отказ Германии от российского газа приведет к сильной рецессии в стране, а также и во всей Европе. Об этом заявил внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер в документальном фильме Un President, l'Europe et la guerre («Президент, Европа и война») о председательстве Франции в ЕС, премьера которого состоялась 30 июня на телеканале France 2.

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«Если мы откажемся от этого сейчас, а речь не только о газе, но о нефти и угле, то я думаю, что это приведет к очень сильной рецессии в Германии, а значит, и во всей Европе. Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — сказал он.

В тот же день о риске рецессии в ФРГ из-за ситуации с газом предупредили аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank. По их мнению, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и к гораздо более высокому уровню инфляции.

Ранее в четверг Федеральное сетевое агентство страны сообщило, что ситуация с газом в ФРГ по-прежнему остается напряженной. Там указали, что по состоянию на 30 июня уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 60,9%. Согласно обнародованному 28 июня исследованию Ассоциации баварского бизнеса, внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики Германии на 12,5%.

24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

За день до этого Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, отметил российский лидер.

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