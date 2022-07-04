Тропинки сбыта: стоимость газа в ЕС может подняться до $3500

Цены на газ в Европе могут вырасти до $3,5 тыс. за 1 тыс. куб. м, прогнозируют в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. Сейчас стоимость сырья составляет около $1,8 тыс. Голубое топливо, в частности, подорожало из-за забастовки работников нефтегазовой промышленности Норвегии, которая должна начаться 5 июля и способна привести к сокращению добычи на 13% в этой стране. В ТПП отметили, что паника на рынке приведет к сокращению производства в Европе и закрытию ряда предприятий. При таком сценарии у России есть возможность развивать другие газовые проекты , отмечают аналитики. В первую очередь речь идет о расширении сотрудничества в азиатском направлении и проектах «Сила Сибири», «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Следующая остановка

С 11 по 21 июля работа «Северного потока – 1» будет остановлена на плановый ремонт. Это вызовет много шума в информационном поле ЕС, что в моменте может спровоцировать рост цены газа до $3,5 тыс. за 1 тыс. куб. м, считает ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП РФ Дмитрий Полохин. О приостановке работ предупреждал «Газпром», отмечая, что график работ был заблаговременно согласован с партнерами.

4 июля в Норвежской ассоциации нефтегазовой отрасли сообщили, что Норвегия может сократить поставки природного газа за рубеж из-за забастовки менеджеров на месторождениях. По оценкам организации, в итоге добыча может сократиться на 13% (292 тыс. баррелей).

В этот же день, согласно данным британской биржи ICE, впервые с марта стоимость газа в Европе превысила отметку в $1,8 тыс. за 1 тыс. кубометров .

Тропинки сбыта12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Десять дней без поставок газа по северному маршруту приведут к дальнейшему росту цен, также возможны претензии европейских, прежде всего немецких, компаний к «Газпрому» , — отметил Дмитрий Полохин.

До этого плановый ремонт, согласованный со всеми участниками «Северного потока – 1», уже привел к сокращению поставок газа в Германию на 60%, напомнил эксперт. Как писали «Известия», немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» оборудование для газопровода «Северный поток – 1» после ремонта в Канаде — из-за антироссийских санкций. Сначала поставки сократились с плановых 167 млн куб. м до 100 млн. А теперь они составляют 67 млн куб. м в сутки, то есть СП-1 работает меньше чем на половину своей мощности.

— Вопрос возвращения оборудования Siemens сейчас лежит исключительно в политической плоскости — правительства Германии и Канады находятся в процессе его решения, — сказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Учитывая заинтересованность всех сторон в восстановлении экспорта через СП-1, можно ожидать, что вопрос все-таки удастся решить в ближайшие один-два месяца.

При этом нельзя исключать паники на европейском рынке, который сейчас характеризуется повышенной тревожностью , отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Остановка СП-1 на ремонт — плановое событие, которое происходит регулярно и о котором было известно уже давно. Учитывая это, сама остановка не должна вызвать никакой реакции на рынке. Но нельзя исключать негативный для всех сторон сценарий, в котором из-за форс-мажора остановка СП-1 может затянуться больше планируемого срока, — отметил Сергей Кауфман.

Тропинки сбыта Вид на трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции газопровода «Северный поток – 1» Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

Если это произойдет, цены могут взлететь до $2,5–3 тыс. , полагает эксперт.

Если с 11 по 21 июля в Европе будет жаркая погода, то тогда стоимость может превысить отметку $2,5 тыс. за 1 тыс. куб. м, а если европейские политики продолжат делать резкие заявления в адрес России, то в моменте мы можем увидеть цену выше $3,5 тыс., считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Известия» направили запрос в «Газпром», НОВАТЭК и Минэнерго.

Вынужденные условия

В случае полного прекращения поставок газа по «Северному потоку – 1» немецким компаниям придется покупать газ по спотовым ценам на бирже, а это в два-три раза выше стоимости, согласованной в долгосрочных контрактах , говорит Дмитрий Полохин. В итоге из-за роста затрат будет снижаться конкурентоспособность европейской продукции, продолжится сокращение производства, уверен эксперт.

СМИ уже сообщали, что внезапное прекращение поставок российского газа приведет к падению экономики Германии на 12,5%, а также к потере 5,6 млн рабочих мест.

Сейчас ведущие металлургические, нефтеперерабатывающие и химические предприятия Германии вынуждены сокращать производства , как, например, крупнейший в мире химический концерн BASF. Ряд компаний просят финансовой помощи у правительства ФРГ для переоборудования и перехода с газовой генерации на нефть и уголь , отметил Дмитрий Полохин.

Тропинки сбыта1 Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

По его словам, негативный эффект от прекращения поставок ждет и Россию: страна лишается рынка сбыта и поступлений экспортной выручки за поставки газа. Но Россия сможет развивать ряд других газовых проектов без участия Запада , отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Хорошие перспективы есть у тех направлений, где есть конечный потребитель — Китай, согласилась ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

— С начала года биржевые цены на газ в Азии выросли втрое, в то время как в ЕС топливо подорожало только вдвое. В «Газпроме» прогнозировали, что за 10 лет (до 2030 года) спрос на сырье в Китае вырастет на 50% по сравнению с 2020-м. Значит, цены тоже будут повышаться или как минимум не опускаться, — отметила эксперт.

Российский газ в Китай поставляется по газопроводу «Сила Сибири». Он выйдет на полную мощность в 38 млрд кубометров к в 2024 году. Кроме того, прорабатывается проект «Сила Сибири – 2», предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его ежегодная мощность составит 50 млрд кубометров. Еще Китай покупает российский СПГ.

Сообщалось, что поставки трубопроводного газа из России в Китай по «Силе Сибири» в 2021 году составили до 7,53 млн т ($1,5 млрд). Поставки СПГ сократились на 4,53 млн т (около $2,8 млрд).

Хорошие перспективы есть и у сахалинских нефтегазовых проектов: их основные потребители — Япония и Южная Корея , добавила Наталья Мильчакова.

«Сахалин-1» и «Сахалин-2» — одни из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в России. После начала спецоперации России на Украине западные ExxonMobil и Shell, входившие в эти проекты, объявили об уходе из РФ. Япония же заявила о желании сохранить участие своих нацкомпаний и в «Сахалин-1», и в «Сахалин-2»: они крайне важны для экономической безопасности страны. Президент РФ Владимир Путин 30 подписал указ, согласно которому все права и обязанности оператора «Сахалин Энерджи» (оператор «Сахалин-2») перейдут в собственность России.