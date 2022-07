Норвегия может сократить добычу газа из-за забастовки менеджеров

Норвегия может сократить поставки природного газа за рубеж из-за забастовки менеджеров на месторождениях. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в Норвежской ассоциации нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association).

«Было объявлено о дальнейшем продлении забастовки на 6 июля, когда будут уволены 117 участников Heidrun, Aasta Hansteen и Kristin. В результате эти месторождения также должны быть закрыты, а Tyrihans должна прекратить добычу, потому что Кристин не может справиться с добычей», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

По оценкам организации, в итоге добыча газа может сократиться на 292 тыс. баррелей, что составляет порядка 13% всего добываемого в стране газа, а нефти — на 130 тыс. баррелей в сутки.

Забастовку норвежских управленцев различных уровней и отраслей организует профсоюз Lederne. В конце прошлой недели члены организации проголосовали против соглашения об увеличении зарплат, заключенного с представителями компаний.

В ассоциации уточнили, что члены профсоюза Lederne работают в компаниях Equinor, Neptune Energy Norge AS, ConocoPhillips Norge и OKEA ASA. При этом отмечается, что члены двух других профсоюзов — Norwegian Union of Energy Workers (Safe) и Norwegian Union of Industry and Energy Workers (IE), — заключили соглашение с работодателями.

Забастовка пройдет в несколько этапов. Первый затронет месторождения Oseberg South, Gudrun и Oseberg East, второй — Kristin, Tyrihans, Heidrun и Aasta Hansteen. Профсоюз уже уведомил, что бастуют 74 члена в Гудрун, Южном Осеберге и Восточном Осеберге. Все три месторождения должны быть закрыты в результате остановки.

Ранее в понедельник стало известно о планирующейся забастовке учителей в Польше. Союз польских учителей требует у властей немедленного повышения заработной платы. Как заявил 4 июля председатель союза Славомир Броняж, если это требование не будет удовлетворено, то после 31 августа будет организована и проведена всепольская протестная акция. В то же время Броняж отметил, что Польша сталкивается с массовым явлением увольнений из школ. Согласно предварительной оценке, система образования потеряет 20 тыс. сотрудников.