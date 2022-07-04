Польские учителя потребовали повышения зарплат

Союз польских учителей требует у властей немедленного повышения заработной платы педагогов. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил председатель Союза польских учителей Славомир Броняж на пресс-конференции.

Он отметил, что в противном случае начнутся протесты.

«В связи с крайне сложной материальной ситуацией учителей и других сотрудников Союз польских учителей обратился к премьер-министру Матеушу Моравецкому с требованием срочно, неотложно начать переговоры о повышении зарплат как минимум на 20%», — сказал Броняж.

Он также предупредил, что если заработные платы не будут повышены, то после 31 августа будет организована и проведена всепольская протестная акция.

Кроме того, по словам главы союза, польские учителя рассчитывают провести информационную кампанию среди родителей и всех граждан страны для того, чтобы сообщить ситуации в сфере польского образования.

В тоже время, отметил Броняж, Польша сталкивается с массовым явлением увольнений из школ, а также отказов подписывать новые договора

Согласно предварительной оценке, система образования потеряет 20 тыс. сотрудников.

В 2019 году в Польше уже сталкивались с подобной проблемой. Тогда польские учителя также объявили о начале бессрочной забастовки до принятия правительством решения о повышении заработной платы. Педагоги требовали увеличь оплату труда на тысячу злотых в месяц (порядка $263). Славомир Броняж заявлял о получении сигналов о вмешательстве полиции и попытках запугать участвующих в забастовке педагогов.