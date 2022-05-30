Не достаем листочки: педагогам разрешат отказаться от бумажных отчетов

Педагогам в России могут разрешить отказаться от бумажных отчетов, а также запретить нагружать их работой, которая не предусмотрена законодательством. Как выяснили «Известия», Госдума в июне рассмотрит законопроект депутатов и сенаторов «Единой России», направленный на снижение нагрузки на преподавателей. Инициатива уже поддержана профильными комитетами Госдумы, а также большинством фракций парламента. Эксперты считают, что законопроект будет принят и поддержан педагогическим сообществом.

Всё время — детям

По информации «Известий», Госдума в июне может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «Об образовании в РФ». Документом предлагается ограничить количество документов, с которыми должен работать школьный учитель. В связи с появлением новых норм Министерство просвещения РФ предлагается наделить полномочиями по утверждению типового перечня документации, которую должен вести педагог, а также запретить возложение на него работы, не предусмотренной данным перечнем. Кроме того, законопроектом предписывается возможность использования в школах электронного документооборота.

По информации «Известий», законопроект уже получил поддержку правового управления Госдумы, комитета по науке и высшему образованию, а вскоре будет поддержан комитетом по просвещению.

— Наш комитет поддержит этот законопроект. На учителях и без того колоссальная нагрузка — из-за нехватки в школах учителей и очень низких зарплат они вынуждены брать по несколько ставок. Ситуацию усугубляет чрезмерная, зачастую бесполезная отчетность, — пояснила «Известиям» первый заместитель председателя комитета Яна Лантратова.

По ее словам, излишняя нагрузка вырывает педагога из творческого процесса, отнимает время от работы с детьми.

Не достаем листочки Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Некоторые рутинные процессы давно пора автоматизировать. Для этого в наше время есть все возможности, необходимые информационные системы. Например, как можно скорее устранить дублирование бумажной и электронной отчетности, сделать автоматический сбор информации, повторяющейся в разных отчетах, — подчеркнула парламентарий.

В некоторых регионах, сообщила она, проблему пытались решать в ручном порядке. Однако нужен федеральный закон, который будет четко регламентировать эти нормы, чтобы учитель мог сослаться на конкретный документ, отстаивая свои права.

«Концептуальных замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в отзыве на документ правового управления нижней палаты.

А в комитете-соисполнителе по науке и высшему образованию предлагают распространить нововведение не только на школы: «Комитет поддерживает данный законопроект и обращает внимание на то, что проектируемая норма об организации электронного документооборота относится ко всем типам образовательных организаций».

Авторы законопроекта — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитетов Госдумы по просвещению Ольга Казакова и другие парламентарии от «Единой России» — отмечают, что вопрос снижения нагрузки на учителей неоднократно становился предметом различного рода поручений президента и правительства. Однако до сих пор не решен.

Не достаем листочки Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«Результаты одного из международных исследований показывают, что российская система образования самая забюрократизированная: российский учитель трудится свыше 46 часов в неделю, затрачивая на заполнение планов и отчетов, а также на подготовку к урокам более 15 часов. Основными причинами такой нагрузки являются отсутствие законодательного ограничения на запрос учебно-методической и иной документации от учителя», — объясняют они необходимость принятия в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

«Известия» направили запрос в Министерство просвещения с вопросом о том, поддержит ли ведомство предложенные депутатами и сенаторами нормы.

Готовы поддержать

В большинстве фракций Госдумы «Известиям» сообщили, что готовы поддержать законопроект.

— Безусловно, это важный законопроект. Учитель максимальное количество времени должен уделять предмету, который он преподает, образованию и воспитанию детей, а не документам, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы все бюрократические проволочки были сведены к минимуму. Парламентарий отметил, что это не единственный законопроект партии в сфере образования, который она в ближайшее время рассмотрит.

Не достаем листочки Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Это мнение разделяют и в ЛДПР.

— Законопроект заслуживает поддержки. В одной из школ Смоленской области, где я побывал, учителя рассказали о том, что им абсолютно не нужны шаблоны и формы, которые им сегодня приходится заполнять, отвлекаясь от процесса обучения, общения с детьми. Поэтому это правильная мера. И вводить эти отчеты не надо было, — заявил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

В «Справедливой России» также считают меру правильной. Как сообщили в партии, законопроект нужно оперативно принять, чтобы его нормы вступили в силу уже со следующего года.

— Совсем от бюрократической нагрузки вряд ли удастся избавиться, но она должна быть минимальной. Нужно по максимуму цифровизировать этот процесс. У учителя должен быть простой способ ведения минимальной отчетности, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции Олег Нилов.

А вот в КПРФ воздержались от комментариев, так как пока не видели документа.

Не достаем листочки Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Учителя, которые работают в системе образования, от комментариев воздержались. При этом многие неофициально признались, что нагрузка очень большая, на детей времени не хватает, но из-за критических высказываний они рискуют потерять работу — тем более законопроект пока не принят.

Инициатива найдет поддержку у всей Госдумы и педагогического сообщества, не сомневается глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, помимо низкой зарплаты, учителя часто жалуются и на отчеты об уже проведенных занятиях. И это одна из главных причин, почему качество образования трудно поднять на более высокий уровень, полагает эксперт. Сегодня, заметил он, у педагогов нет времени для элементарной подготовки к урокам, не говоря о саморазвитии и повышении профессионального уровня знаний.