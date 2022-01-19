Призовое право: что учителя получают за высокие баллы на ЕГЭ

Десятки учителей Краснодарского края получили премии за подготовку школьников, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. Размер выплаты составил 100 тыс. рублей. Подобная практика поощрения есть и в других регионах. Сами педагоги отмечают, что зачастую остается неясным, кому именно обязан школьник своими высокими результатами . Подробности — в материале «Известий».

Как награждают учителей

В Краснодарском крае выделили порядка 20 млн руб. для поощрения талантливых педагогов. Учителя получили премии по 100 тыс. руб. за подготовку одного или нескольких выпускников, набравших по результатам ЕГЭ максимальные баллы. Как рассказали «Известиям» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, выплаты получили 194 педагога из 38 муниципалитетов.

Всего в прошедшем году в крае ЕГЭ на 100 баллов сдали 228 выпускников, причем у них также был шанс получить специальные премии , которые были учреждены в середине прошлого года. Тогда было объявлено, что выпускники, проявившие себя во время учебы в школе и поступившие в краевые вузы по приоритетным для региона направлениям, получат по 100 тыс. рублей. О премиях же для учителей стало известно осенью.

— Сегодня в крае мы активно поддерживаем ребят, которые успешно сдали ЕГЭ. Считаю, важно поощрять и тех, кто их подготовил к сдаче экзамена. Принял решение: каждому учителю, выпускники которого получили стобалльный результат по ЕГЭ, будем выплачивать премию в 100 тыс. рублей, — объявил тогда губернатор Вениамин Кондратьев.

Кроме того, как сообщили «Известиям» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ежегодно денежное поощрение получают педагоги, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителей региональных школьных олимпиад.

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«В этом году премию получили 13 учителей общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, а также пять преподавателей колледжей, техникумов и Сочинского госуниверситета, подготовивших призеров финала Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс», — уточнили в ведомстве.

Где премируют педагогов

Краснодарский край — не первый регион, поощряющий учителей за максимальные баллы их учеников на ЕГЭ. Так, еще в 2020 году по 100 тыс. руб. стали получать и учителя в Московской области в том случае, если их выпускники получали по 100 баллов на ЕГЭ.

С 2020 года такие премии ввели и Башкирии. В республике выплаты учителям общеобразовательных учреждений, подготовившим стобалльников, составляют 50 тыс. рублей. Так, в 2021 году в Башкирии сдали экзамены на 100 баллов 104 выпускника, выплаты же получили 90 преподавателей. Всё дело в том, что размер премии не меняется в зависимости от числа учеников, получивших максимальный балл на экзамене. По сравнению с прошлым годом количество высокобалльников выросло на 6,3%. Увеличился средний балл ЕГЭ практически по всем учебным предметам, ранее отмечал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

В 2021 году в список регионов, премирующих учителей за высокие баллы школьников на ЕГЭ, вошел и Крым .

«На мероприятии, посвященном Дню учителя, будут впервые вручаться премии, которые учреждены под патронатом главы Республики Крым. У нас в этом году 32 стобалльника, которые получили наивысший балл на ЕГЭ, и каждый учитель получит премию в 100 тыс. рублей за подготовку ученика по такому результату», — сообщила тогда министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

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Всего премии получили 29 учителей, при этом те педагоги, чьи ученики получили максимальные результаты сразу по двум экзаменам, получили по 200 тыс. рублей. Кроме того, в Крыму начнут поощрять и тех учителей, которые подготовят победителей по Всероссийской олимпиаде школьников на самом высоком уровне. Премия составит 150 тыс. рублей.

Как подготовить ученика к ЕГЭ на 100 баллов

Различные виды поощрений для педагогов, чьи ученики демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ, действительно существуют, однако есть они, увы, далеко не во всех регионах, отметила в разговоре с «Известиями» председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, профессор Людмила Дудова. По ее словам, это неплохой стимул для учителей, учитывая неравномерность размеров выплат по регионам, которые зависят от средних экономических показателей.

— Прямо скажем, что вывести ученика на ЕГЭ на 100 баллов — очень сложная задача, и у нас ребят-стобалльников не так уж и много. В целом работа, касающаяся ЕГЭ, заслуживает обсуждения того, как ее поощрять, потому что на самом деле здесь есть некоторые вопросы. И если некоторые регионы сочли это возможным, то я могу это только приветствовать. Зная ЕГЭ изнутри, могу точно сказать, что на 100 баллов без серьезных усилий подготовить невозможно, точно так же как невозможно просто взять и поставить 100 баллов , — отмечает Дудова. — Всё дело в том, что все работы с высокими баллами проверяются очень пристально, и не только региональной комиссией, но и федеральной. То есть ни одна стобалльная работа не проходит без внимания. Поэтому высокие результаты — это большая заслуга и педагога, и самого ученика, и родителей.

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Что думают о премиях учителя

Пока что в этом вопросе, увы, нет никакой системы, отметил в разговоре с «Известиями» член совета профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

— Такие выплаты поощрений и на уровне школ, и на уровне регионов, конечно, существуют. Но они выделяются исключительно желанием родителей и региональных властей, — говорит он. — Бывают и другие премии, но здесь нет никакой системы.

Педагог приводит в пример Москву, где есть специальные поощрения учителям, чьи дети становятся призерами Всероссийской олимпиады школьников. Однако, по его словам, «это, во-первых, инициатива каждого конкретного регионального руководителя, во-вторых, это вызывает некоторые вопросы».

— Далеко не все считают, что это правильно и разумно, хотя бы потому, что оценить вклад каждого конкретного учителя в то, что ребенок, например, получил 100 баллов на ЕГЭ — очень сложно, — подчеркивает эксперт. — Я не могу сказать с уверенностью, что именно я научил ребенка на то, что он сдал на 100 баллов, потому что дети разные. Сравнивать ребенка с пятью репетиторами с ребенком, который учится только в школе, — вряд ли стоит. И именно поэтому как профсоюз мы постоянно говорим о том, что нужны не премии за какие-то выдающиеся достижения учителей или учеников, а достойная оплата труда учителя. И именно поэтому мы выступаем против так называемых стимулирующих выплат и говорим о том, что необходимо всем учителям получать хорошую зарплату.

Схожее мнение выразила и президент Ассоциации учителей английского языка Московской области Ирина Мазирка.

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— Конечно, поощрение учителя в данном вопросе — безусловно важный момент в мотивации, потому что мы знаем: учителя, в частности, в Московской области, получают мало. И такой мотивирующий фактор, как доплата за ученика-стобалльника, нужен. Но тут есть один момент. Дело в том, что некоторые преподаватели или родители говорят о том, что порой результат ученика — не совсем только работа учителя в классе. Это, как правило, еще и дополнительные занятия с репетиторами и так далее. Это тоже можно принимать во внимание, но каким образом это контролировать, остается неясным.