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Тройка по цифре: почти 40% учителей преподают по-старинке

Почему многие педагоги так и не научились использовать современные цифровые технологии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Тройка по цифре: почти 40% учителей преподают по-старинке
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2022-01-17 21:13:11
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Почти 40% учителей не используют в процессе обучения онлайн-инструменты, свидетельствует тематическое исследование Федерального института развития образования РАНХиГС. Примерно столько же (39%) оценивают свое умение применять информационные технологии в преподавании на «удовлетворительно» или ниже. Эксперты отрасли объяснили «Известиям», что тормозит повышение цифровой квалификации сотрудников школ.

Выборочная цифровизация

Элементы дистанционного обучения и цифровые технологии на своих уроках практически не используют 37,3% российских учителей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цифровой компетентности учителей Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС.

Это — следствие относительно низких знаний преподавателей о современных цифровых технологиях и возможности использовать из как на уроках, так и при дистанционном обучении. В ходе опроса учителя сами оценивали собственные знания в этой сфере. Выяснилось, что «отличниками» себя считают лишь 18% преподавателей, «хорошистами» — 43%, а в отстающих — остальные 39%. При этом, даже обладая теоретическими знаниями, некоторые учителя не умею применить их на практике.

Тройка по цифре-1
Школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— Есть несколько проблем, влияющих на то, что часть преподавателей не используют в своей работе цифровые инструменты. Эти проблемы можно разделить на несколько групп: психолого-педагогические, методические, организационные, технические, — пояснила «Известиям» автор исследования, директор Центра персонализации и социализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова.

Психолого-педагогический фактор зачастую связан с тем, что до сих пор не существует единого понимания, что такое цифровизация образования, пояснила она. Один учитель подразумевает под этим термином дистанционку, а другой считает, что в эту концепцию вписывается периодический показ презентаций на уроке. К тому же, есть педагоги, которые попросту не хотят изменений и мечтают вернуться к традиционным методам преподавания.

С организационными проблемами пришлось столкнуться педагогам в регионах. Сегодня существует крайне мало общероссийских ресурсов, а регионы отличаются друг от друга по уровню онлайн-площадок.

Дайте метод...

Кроме того, установили авторы исследования, учителям не хватает методической базы и научно-методического сопровождения.

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«Несмотря на то, что российская система дополнительного профессионального обучения за годы своего существования получила теоретико-методологическое осмысление и накопила значительный практический опыт, пандемия COVID-19 обнажила ряд противоречий. Тематика, содержание, а главное, формы и методы повышения квалификации педагогов продемонстрировали архаичность и несоответствие современной образовательной ситуации, когда успешно работавшие в классе методики при онлайн-обучении утратили свою эффективность», — говорится в исследовании о методических проблемах.

Даже насыщенные программы подготовки, рассчитанные на 72 часа, не способны в полной мере подготовить педагога к применению цифровых технологий в своей работе, отметила Наталья Тарасова.

В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» привели статистику, основанную на международном исследовании TALIS-2018, согласно которой 95% молодых учителей, получивших образование в течение последних пяти лет перед проведением исследования, и почти 70% учителей с большим опытом работы, сообщили, что использование цифровых технологий было включено в их программу образования и подготовки.

Тройка по цифре-2
Школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кроме того, курсы повышения квалификации по направлению информационных технологий, взаимодействия с цифровой образовательной средой за последние два года прошли более 100 тыс. педагогов, сообщили «Известиям» в ведомстве.

«При резко возросшей потребности учителей в курсах повышения квалификации, они, тем не менее, часто не обеспечивают ожидаемого результата. Это происходит в силу существующего формального подхода к проектированию образовательных программ и выбору технологий их реализации», — говорится в по этому поводу в итогах мониторинга ФИРО РАНХиГС.

Решить эту проблему, по мнению авторов, можно за счет индивидуального подхода к педагогам, изменения содержания программ и повышения уровня материально-технической базы.

Сегодня в регионах появились Центры непрерывного профессионального мастерства педагогов, отметила Наталья Тарасова, и это определенная подвижка — они могут дать педагогам недостающую часть методической базы. Однако результат их работы оценить пока сложно — для это в ФИРО проводят отдельное исследование.

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... и гаджет

Дистанционные технологии использовались и до пандемии, подчеркнул профессор НИУ ВШЭ, академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов: их использование не тождественно понятию «дистанционное обучение». Фактически речь здесь идет о смешанном формате, когда цифровые инструменты внедряются в урок.

— Однако пандемия форсировала использование цифровых технологий в образовании. И я уверен, что все находки, которые педагоги сделали во время дистанционного обучения, найдут место в образовательном процессе и после окончания пандемии. Например, типовые домашние задания по правописанию намного проще проверять на компьютере, — добавил он.

Современному учителю, по его словам, так или иначе придется освоить и применять цифровые инструменты в своей работе, потому что смешанный формат постепенно становится нормой.

Тройка по цифре-3
Школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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За годы пандемии учителя овладели возможностью онлайн-коммуникаций — теперь они активно пользуются мессенджерами и электронной почтой, отметила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Однако переход в цифровую среду в школах по сути не начат. Есть некоторое сопротивление даже электронным журналам и дневникам, — считает она.

По ее словам, главная проблема цифровой грамотности учителей заключается в том, насколько активно они пользуются гаджетами для личных нужд. Даже если у них будет отличная методическая база и понятные инструкции, они не научатся применять информационные технологии до тех пор, пока у них не будет «куда это знание приложить», то есть соответствующего устройства.

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