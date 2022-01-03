«Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем»

В 2022 году регионы получат рекомендации по созданию «идеальной школы», охватывающие все сферы учебного процесса, сообщил в интервью «Известиям» министр просвещения России Сергей Кравцов . Он также рассказал об итогах 2021-го, о том, будут ли школы требовать сертификаты о прививках от коронавируса, появятся ли в образовательной программе новые предметы, каких сюрпризов ждать от ЕГЭ-2022, может ли школа полностью уйти в онлайн и перейдут ли столовые учебных заведений на «шведский стол».

За шведским столом

— С какими результатами отечественная система общего образования ушла на зимние каникулы?

— 2021 год был очень непростым, но удалось сделать многое. Первое, над чем всегда приходится работать, — доступность и качество образования. Нам удалось существенно обновить материальную базу — это более 3 тыс. российских школ за год . Причем особенно активно этот процесс шел на селе: если к началу текущего учебного года новое оборудование получили более 8 тыс. сельских школ, то к началу следующего года к ним добавятся еще 1,5 тыс., а к 2024-му новейшее оснащение получат все 27 тыс. сельских школ.

В стране развернута беспрецедентная программа строительства: мы уже построили 270 новых школ, а до конца 2024 года построим еще 1,3 тыс . Мы смогли запустить и новую программу капитального ремонта. До 2026 года в России отремонтируют 7,3 тыс. школ. Каждая из них пройдет обязательные проверки, в том числе и обновление средств антитеррористической безопасности.

Также в 2021 году привели в порядок систему школьного питания . Теперь все учащиеся начальных классов — а это 7,3 млн детей — полностью обеспечены бесплатным горячим питанием . В 2022 году на питание учащихся младших классов выделим 62,5 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем в 2021-м.

Ничто и никогда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, за 2021 год мы практически решили проблему доступности детских садов: очередь в ясли разгружена на 95,7%, и сохраняется стопроцентная доступность детских садов для детей старше трех лет.

— Вы упомянули школьное питание. Но многие родители им не очень довольны, а учащиеся составляют топы нелюбимых блюд в столовой. Как решить эту проблему?

— Самое сложное в вопросе школьного питания — достичь разумного баланса между полезностью и вкусом еды, приготовленной для детей. Одно из возможных решений проблемы — работа школьных столовых по принципу широкого выбора блюд самими детьми, где-то такую систему называют «шведский стол». Сделать это можно уже сегодня , ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций. И некоторые школы, как мы знаем, воспользовались такой возможностью.

— А как обстоят дела в системе среднего профессионального образования (СПО)? Востребованы ли экономикой выпускники колледжей?

— Последовательное обновление учебных программ и оборудования подняло популярность системы среднего профобразования на беспрецедентный уровень. В колледжи сейчас идут 60% девятиклассников и 30% одиннадцатиклассников . И если еще пару лет назад система СПО набирала в сумме около 900 тыс. первокурсников, то в этом году — почти 1,2 млн, что превысило число зачисленных в вузы . Российская экономика остро нуждается в высококвалифицированных кадрах среднего звена, что, в частности, подтверждает высокий уровень трудоустройства выпускников колледжей: 99% сразу после получения диплома.



При этом крайне важно, что повышение престижности и популярности среднего профессионального образования не ведет к падению общего уровня образованности россиян. Профессиональная подготовка в колледжах не только сочетается с получением общего образования в объеме одиннадцатилетки, но всё заметнее приближается к вузовскому уровню, на некоторых направлениях практически смыкаясь с ним. Например, работа на современных станках предполагает наличие компетенций практически инженерного уровня. И такими навыками сегодня овладевают в системе профобразования.

Очно или заочно

— Коснется ли школ всероссийское введение электронных сертификатов о вакцинации с 1 февраля 2022 года?

— Эпидемиологическая ситуация в России, хотя и улучшилась за последние недели, но остается непростой. В этих условиях безопасность учащихся и педагогов остается нашим главным приоритетом. А значит, образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем. Не планируется и продление зимних каникул .

Наша позиция проста: там, где это возможно по эпидемиологическим показателям, максимально сохранить очную систему образования. Но ситуация на местах разнится, и подчас существенно. Поэтому регионы наделены правом принимать тактические решения, исходя из текущего положения, как, в частности, и произошло с тестированием школьников в Москве. Оценивая этот шаг, не стоит забывать: альтернативой при обострении эпидемиологической ситуации в регионе может стать возврат школы на дистанционное обучение. А такого развития событий, я уверен, немногие хотели бы.

— Планируется ли переход школ на электронные учебники, и если да, то когда этого можно ожидать?

— Отрезок времени, в течение которого ребята могут работать с электронными носителями без ущерба для здоровья, регламентирован санитарными нормами . Поэтому о полном переводе школы на электронные учебники речи никогда не шло и не идет. Вопрос об их частичном использовании в учебном процессе — дело будущего, и притом не ближайшего. Однако в любом случае решение, какой вид учебников использовать, — электронный или на бумажном носителе — остается не за министерством и даже не за учителем, а за семьей школьника.

— Тем не менее в школу идет цифровая образовательная среда?

— Современный мир нельзя представить без новых технологий. «Цифра» стала частью нашей жизни, и в этих условиях работать с детьми нужно по-новому, ведь иначе ребята могут попросту потерять интерес к учебе. Цифровизация школы дает возможность такого обновления, и мы не имеем права упускать возникший шанс: вынужденный переход на дистанционное обучение в прошлом году как нельзя лучше подтвердил насущную необходимость развития новых образовательных технологий.

Ничто и никогда Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Кое-кто из родителей опасается, что цифровизация школы обернется ликвидацией очного обучения.

— И напрасно: отказаться от традиционной, очной школы невозможно . Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем — достаточно вспомнить нетерпение, с которым все ждали возвращения в классы после уделенного обучения в прошлом году. Цифровая образовательная среда — это лишь школьный инфраструктурный проект, создание условий в школе, в классе для использования новых технологий на уроке. Подчеркну: технологий, не заменяющих учителя, а созданных ему в помощь и используемых лишь при желании преподавателя.

— Как новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) изменят учебный процесс? Не появятся ли теперь в школьной программе дополнительные предметы?

— Суть новой редакции ФГОС — максимальная конкретизация требований к каждому из предметов школьной программы и четкое указание на конкретные знания, которые должны освоить школьники . Кроме того, новые стандарты содержат систему требований к условиям обучения, что обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования для всех детей, независимо от места жительства и дохода семьи. Мы считаем это принципиально важным. Однако переход на новые ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов . Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин — скажем, предмета «математика», включая курсы «алгебра», «геометрия» и «вероятность и статистика».

— В соответствии с новыми ФГОС впервые пройдет и ЕГЭ-2022. Как изменятся задания?

— Экзаменационные материалы не претерпели радикальных изменений. И уж точно не стали сложнее. Что же касается большей практико-ориентированности заданий, то опыт ГИА-9 (государственная итоговая аттестация после 9-го класса. — «Известия»), где этот подход проявился двумя годами раньше, показывает, что ребята в целом справляются с такими задачами. Кроме того, демоверсии новых экзаменационных материалов ЕГЭ были заранее опубликованы на сайте ФИПИ, и у выпускников, у их педагогов более чем достаточно времени, чтобы учесть внесенные изменения и качественно подготовиться к экзаменам.

— Будет ли в России единый учебник истории? Для каких еще предметов, по вашему мнению, нужен единый учебник?

— Иметь десятки учебников по каждому школьному предмету, как мы убедились на собственном опыте, крайне неэффективно . Однако планов оставить всего по одному учебнику на предмет, включая историю, у нас нет . Гораздо важнее обеспечить единый подход к преподаванию истории в школе. И такую возможность нам дает Единый историко-культурный стандарт, принятый несколько лет назад.

Идеальные школы и учителя

— Как планируется поменять систему аттестации учителей?

— Внедрение новой системы аттестации учителей предполагает появление таких квалификационных категорий, как учитель-методист и учитель-наставник . Это, с одной стороны, расширит возможности карьерного роста для учителей-предметников, а с другой, будет способствовать развитию школьного наставничества.

В число задач учителей-методистов войдут разработка и внедрение в образовательную систему новых педагогических технологий, учебников и методических пособий, создание программ повышения квалификации, проведение семинаров и мастер-классов, участие в жюри конкурсов педагогического мастерства, руководство студенческой практикой . Чтобы получить эту категорию, педагогу необходимо иметь пятилетний стаж работы в должности учителя; первую или высшую квалификационную категорию по специальности «учитель» и дополнительное профессиональное образование, полученное не раньше чем за три года до момента подачи заявления на аттестацию.

Учитель-наставник будет помогать молодому педагогу и передавать ему свой опыт . Основными требованиями для допуска к аттестации этой категории будут семилетний стаж работы, высшая квалификационная категория и дополнительное профессиональное образование.

Ничто и никогда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Каких результатов вы ждете от дисциплины «Патриотическое воспитание»?

— В школьной программе такого предмета нет — это дисциплина по выбору программы магистратуры педвузов : «Патриотическое воспитание среди молодежи». От ее введения мы ожидаем повышения качества подготовки будущих педагогов к ведению воспитательной работы в школе. Такую задачу перед нами ставит возвращение в отечественную школу воспитательной составляющей образовательного процесса.

— Какие еще новшества запланированы в подготовке учителей?

— Утверждено ядро педагогического образования, и с 2022 года, чтобы повысить качество обучения, педвузы будут готовить студентов по единым стандартам. Так, в число новаций войдет усиление предметной и практической подготовки будущих учителей; включение в число обязательных дисциплин (модулей) таких курсов, как «Классное руководство», «Работа с родителями» и «Инклюзия»; введение дополнительных педагогических квалификаций «Вожатый» и «Руководитель кружка»; а также переход к внешней оценке качества подготовки педагогов. Дальнейшие пути трансформации высшего педагогического образования рассматривались на одном из последних заседаний коллегии Минпросвещения России и пройдут серьезное обсуждение с профессиональным сообществом.

— Итак, в ближайшие два-три года наше педагогическое образование ждут реальные перемены?