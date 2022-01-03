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«Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем»

Министр просвещения Сергей Кравцов — об итогах 2021 года, идеальной школе и реформах в подготовке педагогов
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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«Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем»
2021-12-29 15:55:57">
2021-12-29 15:55:57
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В 2022 году регионы получат рекомендации по созданию «идеальной школы», охватывающие все сферы учебного процесса, сообщил в интервью «Известиям» министр просвещения России Сергей Кравцов. Он также рассказал об итогах 2021-го, о том, будут ли школы требовать сертификаты о прививках от коронавируса, появятся ли в образовательной программе новые предметы, каких сюрпризов ждать от ЕГЭ-2022, может ли школа полностью уйти в онлайн и перейдут ли столовые учебных заведений на «шведский стол».

За шведским столом

— С какими результатами отечественная система общего образования ушла на зимние каникулы?

— 2021 год был очень непростым, но удалось сделать многое. Первое, над чем всегда приходится работать, — доступность и качество образования. Нам удалось существенно обновить материальную базу — это более 3 тыс. российских школ за год. Причем особенно активно этот процесс шел на селе: если к началу текущего учебного года новое оборудование получили более 8 тыс. сельских школ, то к началу следующего года к ним добавятся еще 1,5 тыс., а к 2024-му новейшее оснащение получат все 27 тыс. сельских школ.

В стране развернута беспрецедентная программа строительства: мы уже построили 270 новых школ, а до конца 2024 года построим еще 1,3 тыс. Мы смогли запустить и новую программу капитального ремонта. До 2026 года в России отремонтируют 7,3 тыс. школ. Каждая из них пройдет обязательные проверки, в том числе и обновление средств антитеррористической безопасности.

Также в 2021 году привели в порядок систему школьного питания. Теперь все учащиеся начальных классов — а это 7,3 млн детей — полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. В 2022 году на питание учащихся младших классов выделим 62,5 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем в 2021-м.

Ничто и никогда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, за 2021 год мы практически решили проблему доступности детских садов: очередь в ясли разгружена на 95,7%, и сохраняется стопроцентная доступность детских садов для детей старше трех лет.

— Вы упомянули школьное питание. Но многие родители им не очень довольны, а учащиеся составляют топы нелюбимых блюд в столовой. Как решить эту проблему?

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— Самое сложное в вопросе школьного питания — достичь разумного баланса между полезностью и вкусом еды, приготовленной для детей. Одно из возможных решений проблемы — работа школьных столовых по принципу широкого выбора блюд самими детьми, где-то такую систему называют «шведский стол». Сделать это можно уже сегодня, ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций. И некоторые школы, как мы знаем, воспользовались такой возможностью.

— А как обстоят дела в системе среднего профессионального образования (СПО)? Востребованы ли экономикой выпускники колледжей?

— Последовательное обновление учебных программ и оборудования подняло популярность системы среднего профобразования на беспрецедентный уровень. В колледжи сейчас идут 60% девятиклассников и 30% одиннадцатиклассников. И если еще пару лет назад система СПО набирала в сумме около 900 тыс. первокурсников, то в этом году — почти 1,2 млн, что превысило число зачисленных в вузы. Российская экономика остро нуждается в высококвалифицированных кадрах среднего звена, что, в частности, подтверждает высокий уровень трудоустройства выпускников колледжей: 99% сразу после получения диплома.

При этом крайне важно, что повышение престижности и популярности среднего профессионального образования не ведет к падению общего уровня образованности россиян. Профессиональная подготовка в колледжах не только сочетается с получением общего образования в объеме одиннадцатилетки, но всё заметнее приближается к вузовскому уровню, на некоторых направлениях практически смыкаясь с ним. Например, работа на современных станках предполагает наличие компетенций практически инженерного уровня. И такими навыками сегодня овладевают в системе профобразования.

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Очно или заочно

— Коснется ли школ всероссийское введение электронных сертификатов о вакцинации с 1 февраля 2022 года?

— Эпидемиологическая ситуация в России, хотя и улучшилась за последние недели, но остается непростой. В этих условиях безопасность учащихся и педагогов остается нашим главным приоритетом. А значит, образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем. Не планируется и продление зимних каникул.

Наша позиция проста: там, где это возможно по эпидемиологическим показателям, максимально сохранить очную систему образования. Но ситуация на местах разнится, и подчас существенно. Поэтому регионы наделены правом принимать тактические решения, исходя из текущего положения, как, в частности, и произошло с тестированием школьников в Москве. Оценивая этот шаг, не стоит забывать: альтернативой при обострении эпидемиологической ситуации в регионе может стать возврат школы на дистанционное обучение. А такого развития событий, я уверен, немногие хотели бы.

— Планируется ли переход школ на электронные учебники, и если да, то когда этого можно ожидать?

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Отрезок времени, в течение которого ребята могут работать с электронными носителями без ущерба для здоровья, регламентирован санитарными нормами. Поэтому о полном переводе школы на электронные учебники речи никогда не шло и не идет. Вопрос об их частичном использовании в учебном процессе — дело будущего, и притом не ближайшего. Однако в любом случае решение, какой вид учебников использовать, — электронный или на бумажном носителе — остается не за министерством и даже не за учителем, а за семьей школьника.

— Тем не менее в школу идет цифровая образовательная среда?

— Современный мир нельзя представить без новых технологий. «Цифра» стала частью нашей жизни, и в этих условиях работать с детьми нужно по-новому, ведь иначе ребята могут попросту потерять интерес к учебе. Цифровизация школы дает возможность такого обновления, и мы не имеем права упускать возникший шанс: вынужденный переход на дистанционное обучение в прошлом году как нельзя лучше подтвердил насущную необходимость развития новых образовательных технологий.

Ничто и никогда
электронный учебник школа
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Кое-кто из родителей опасается, что цифровизация школы обернется ликвидацией очного обучения.

— И напрасно: отказаться от традиционной, очной школы невозможно. Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем — достаточно вспомнить нетерпение, с которым все ждали возвращения в классы после уделенного обучения в прошлом году. Цифровая образовательная среда — это лишь школьный инфраструктурный проект, создание условий в школе, в классе для использования новых технологий на уроке. Подчеркну: технологий, не заменяющих учителя, а созданных ему в помощь и используемых лишь при желании преподавателя.

— Как новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) изменят учебный процесс? Не появятся ли теперь в школьной программе дополнительные предметы?

Суть новой редакции ФГОС — максимальная конкретизация требований к каждому из предметов школьной программы и четкое указание на конкретные знания, которые должны освоить школьники. Кроме того, новые стандарты содержат систему требований к условиям обучения, что обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования для всех детей, независимо от места жительства и дохода семьи. Мы считаем это принципиально важным. Однако переход на новые ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов. Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин — скажем, предмета «математика», включая курсы «алгебра», «геометрия» и «вероятность и статистика».

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— В соответствии с новыми ФГОС впервые пройдет и ЕГЭ-2022. Как изменятся задания?

Экзаменационные материалы не претерпели радикальных изменений. И уж точно не стали сложнее. Что же касается большей практико-ориентированности заданий, то опыт ГИА-9 (государственная итоговая аттестация после 9-го класса. — «Известия»), где этот подход проявился двумя годами раньше, показывает, что ребята в целом справляются с такими задачами. Кроме того, демоверсии новых экзаменационных материалов ЕГЭ были заранее опубликованы на сайте ФИПИ, и у выпускников, у их педагогов более чем достаточно времени, чтобы учесть внесенные изменения и качественно подготовиться к экзаменам.

— Будет ли в России единый учебник истории? Для каких еще предметов, по вашему мнению, нужен единый учебник?

Иметь десятки учебников по каждому школьному предмету, как мы убедились на собственном опыте, крайне неэффективно. Однако планов оставить всего по одному учебнику на предмет, включая историю, у нас нет. Гораздо важнее обеспечить единый подход к преподаванию истории в школе. И такую возможность нам дает Единый историко-культурный стандарт, принятый несколько лет назад.

Идеальные школы и учителя

— Как планируется поменять систему аттестации учителей?

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Внедрение новой системы аттестации учителей предполагает появление таких квалификационных категорий, как учитель-методист и учитель-наставник. Это, с одной стороны, расширит возможности карьерного роста для учителей-предметников, а с другой, будет способствовать развитию школьного наставничества.

В число задач учителей-методистов войдут разработка и внедрение в образовательную систему новых педагогических технологий, учебников и методических пособий, создание программ повышения квалификации, проведение семинаров и мастер-классов, участие в жюри конкурсов педагогического мастерства, руководство студенческой практикой. Чтобы получить эту категорию, педагогу необходимо иметь пятилетний стаж работы в должности учителя; первую или высшую квалификационную категорию по специальности «учитель» и дополнительное профессиональное образование, полученное не раньше чем за три года до момента подачи заявления на аттестацию.

Учитель-наставник будет помогать молодому педагогу и передавать ему свой опыт. Основными требованиями для допуска к аттестации этой категории будут семилетний стаж работы, высшая квалификационная категория и дополнительное профессиональное образование.

Ничто и никогда
урок школа учитель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Каких результатов вы ждете от дисциплины «Патриотическое воспитание»?

В школьной программе такого предмета нет — это дисциплина по выбору программы магистратуры педвузов: «Патриотическое воспитание среди молодежи». От ее введения мы ожидаем повышения качества подготовки будущих педагогов к ведению воспитательной работы в школе. Такую задачу перед нами ставит возвращение в отечественную школу воспитательной составляющей образовательного процесса.

— Какие еще новшества запланированы в подготовке учителей?

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— Утверждено ядро педагогического образования, и с 2022 года, чтобы повысить качество обучения, педвузы будут готовить студентов по единым стандартам. Так, в число новаций войдет усиление предметной и практической подготовки будущих учителей; включение в число обязательных дисциплин (модулей) таких курсов, как «Классное руководство», «Работа с родителями» и «Инклюзия»; введение дополнительных педагогических квалификаций «Вожатый» и «Руководитель кружка»; а также переход к внешней оценке качества подготовки педагогов. Дальнейшие пути трансформации высшего педагогического образования рассматривались на одном из последних заседаний коллегии Минпросвещения России и пройдут серьезное обсуждение с профессиональным сообществом.

— Итак, в ближайшие два-три года наше педагогическое образование ждут реальные перемены?

— И не только педагогическое образование. Упомяну сейчас лишь один проект 2022 года — мы готовим рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. В том числе программы, по которым работают учителя; расписание; кружки и внеурочная деятельность; школьный театр и спортивные секции; система оплаты труда; штатное расписание; «белый интернет»; проведение родительских собраний. А также рекомендации по системе оплаты труда, организации штатного расписания, «белого интернета» и проведению родительских собраний. В новом году они будут направлены в регионы, ведь прежде чем строить идеальную школу на практике и уж тем более спрашивать за результаты такого строительства, необходимо обозначить системные ориентиры.

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