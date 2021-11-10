Кушать продано: школам предложили компенсировать рост цен на продукты

Общественники предложили правительству компенсировать местным бюджетам инфляционный рост цен на продукты питания. Эти средства позволят сохранить качество бесплатной еды для детей в начальных классах, сказано в письме Союза потребителей в правительство, с которым ознакомились «Известия». Как заявляют авторы инициативы, в этом году изменилось качество блюд в школьных столовых, в некоторых регионах родители оценили его негативно. В школах объяснили это тем, что подорожание продовольствия не позволило сохранить прежний рацион, сказано в письме общественников.

Потеряли в рационе

Союз потребителей предложил кабмину оценить потребности школ в дополнительном государственном финансировании. Общественники считают: образовательным учреждениям необходимы дополнительные средства, чтобы сохранить качество питания детей в начальных классах, которое оплачивает государство. Об этом сказано в письме Союза потребителей в правительство от 28 октября. «Известия» ознакомились с документом.

В этом году в некоторых регионах еда для детей в школьных столовых стала хуже, оценили родители. Как следует из письма, они предъявили претензии школам, на что образовательные учреждения возразили: продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион сложно. С начала года выросли в цене практически все категории продуктов: овощи в 1,5–2 раза, куриное мясо — на 25–35%, также увеличилась стоимость круп, макарон, молока, напомнил Союз потребителей в письме. Эти сведения подтверждены данными Росстата на конец октября по сравнению с началом года.

В союзе «Известиям» напомнили: согласно официальной статистике, в России около 7 млн учеников 1-4 классов, то есть детей от 7 до 11 лет, которым положено бесплатное питание в школе. Это может быть завтрак или обед — четких указаний в законодательстве нет. На 2020–2021 учебный год на еду для начальной школы выделили 65 млрд рублей. По оценкам Минпросвещения, горячий завтрак для ребенка обходится примерно в 60 рублей. Союз потребителей согласен с такой оценкой: Москва и еще несколько регионов самостоятельно финансируют питание в начальных классах, плюс часть детей ходит в частные школы либо в специальные с постоянным пребыванием, отметили в организации.

— Основное горячее блюдо бесплатного питания младших школьников нашей страны — тарелка каши. Родители из Пензы, Елабуги, городов Подмосковья и других регионов жалуются, что детей кормят только кашами, — рассказал «Известиям» председатель союза Петр Шелищ. — Причем если в прошлом учебном году они были на молоке, то теперь, похоже, их готовят на воде. Дети оценивают блюда как невкусные и несытные.

Он продолжил: в школах более богатых регионов — Москвы и области, Санкт-Петербурга — основным может быть творожное или яичное блюдо — чаще это запеканки и омлеты. Овощные блюда, которые рекомендованы для питания детей, теперь предлагают реже, чем в прошлом году, — продукты для них дорожают быстрее остальных. Плюс к этому часть родителей уверены, что порции для детей стали меньше, поскольку ученики сразу после школы просят есть, чего не было в прошлом году, добавил Петр Шелищ.

В правительстве «Известиям» подтвердили, что письмо организации поступило в кабмин. Его направили на рассмотрение в Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.

Сдерживают рост

Российские сельхозтоваропроизводители сейчас работают в условиях возросших издержек, отметили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Это связано со значительным подорожанием минеральных удобрений, кормовых добавок, топлива, транспортных услуг, электроэнергии и других составляющих себестоимости. При этом компании не допускают взрывного роста стоимости своей продукции, сдерживая его за счет собственной маржи, подчеркнули в ведомстве. Несмотря на это, мировые инфляционные процессы неизбежно приводят к поступательному повышению цен на основные виды продовольствия и в России.

«Известия» направили запрос в другие министерства. В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложение союза, как только оно поступит.

В организации «Родительский контроль» сказали «Известиям», что наблюдают проблемы с бесплатным питанием детей в школах. Например, в Ижевске калорийность и масса порций завтраков были завышены, а обедов — занижены. Эти нарушения обнаружил местный Роспотребнадзор, отметили в «Родительском контроле», школам направили претензии и они изменили подход.

В Подмосковье также работает проект «Родительский контроль», в рамках которого каждый взрослый может прийти в школу и проверить качество питания, сказали «Известиям» в пресс-службе минобразования Московской области. В ведомстве добавили, что с начала учебного года в нем приняли участие почти 9 тыс. родителей, из них 97% положительно оценили блюда для детей. В Пензенской области и Татарстане на запрос «Известий» не ответили.

Как рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре, в прошлом учебном году ведомство проверило все детские общеобразовательные организации. Служба сделала несколько выводов: в школах стали меньше необоснованно заменять блюда, а также исключать из питания детей некоторые виды продуктов плюс реже снижают сорта поставляемой на пищеблоки продукции. Роспотребнадзор обратил внимание и на то, что блюда реже не соответствуют установленным нормативам по микробиологическим показателям.