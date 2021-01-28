Точка общепита: кто накормит школьников

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщило ведомство во вторник. Причиной называются участившиеся случаи массовых инфекционных заболеваний в детских учреждениях из-за некачественной еды. Почему школьное питание, которому в последнее время уделяется столько внимания и со стороны властей, и со стороны родителей, по-прежнему остается проблемной сферой — разбирались «Известия».

Полтарелки

Нынешняя проверка может поднять сразу массу вопросов — прокурорам поручено изучить вообще всё, что касается питания детей.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков , — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Точка общепита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, ведомство проверит, как исполняется закон об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием .

В Генпрокуратуре на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий» о ситуации с отравлениями детей в школах.

Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко полагает, что проверка связана не только с инцидентами с отравлениями, но и в целом с ситуацией, сложившейся в сфере школьного питания после того, как школы обязали организовать бесплатные завтраки для учеников начального звена .

— Из федерального бюджета перечисляются деньги именно на закупку продуктов питания, а повара, находясь в штате школы, финансируются за счет местного и регионального бюджета , — пояснил Бражко «Известиям». — В результате в школах с аутсорсингом многие поступили следующим образом: пользуясь тем, что родители не обладают информацией, деньги на закупку продуктов стали перечислять по договорам на оказание услуг . В школьный президентский завтрак должны входить овощной салат, горячее рыбное или мясное блюдо, фрукты, напиток. Стоимость сырья для приготовления этих блюд составляет по стране 60–70 рублей. Но в школах с таким аутсорсингом из них попадают в тарелку ребенка только 15–20 рублей. Остальные идут на зарплаты и нужды подрядной организации.

Точка общепита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, до тарелок детей по стране «дошло 30–40% выделяемых средств» — и виноватыми в этой ситуации назначили подрядные организации , которые, по мнению Бражко, оказались заложниками ситуации. Он считает, что проверка Генпрокуратуры связана в том числе с обращениями от подрядных организаций, которые были введены в заблуждение и не получают необходимого финансирования.

Норовирус-21

В пресс-релизе Генпрокуратуры причиной проверки называются «участившиеся случаи массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания».

Так, в среду сообщалось, что в станице Троицкой Краснодарского края на два дня закрыта средняя школа, где отравились дети. За медицинской помощью обратились 29 учеников, они получают лечение амбулаторно. Следственный комитет и Роспотребнадзор проверяют работу школьной столовой. Кроме того, проверят и индивидуальных предпринимателей, которые поставляют продукцию в учебное заведение.

Точка общепита Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова

В Подмосковье на прошлой неделе отравление произошло сразу в двух городах: Электростали, где к врачам обратились 14 детей, и в Красноармейске, где пострадали 90 человек из двух школ — № 3 и 4. Никому из них госпитализация не понадобилась, но там ведут проверку — изучают работу пищеблока. СК возбудил дело.

В Минобразования Московской области сообщили «Известиям», что у школьников зафиксирована норовирусная инфекция. Механизм заражения — фекально-оральный, возможно инфицирование в том числе через немытые овощи или фрукты, через воду, через посуду. Как, например, по предположению Роспотребнадзора, произошло в ноябре в Пензе — норовирус в столовой распространился через необработанные фрукты и овощи.

Он же стал причиной отравления воспитанников интерната в Хабаровске, где в январе были госпитализированы 16 человек. Предположительно, они отравились салатом, приготовленным с нарушением технологии.

Дегустация с чек-листом

В Казани на днях отстранили от работы повара школы, которая 23 января уронила пельмени на пол и затем положила их обратно в кастрюлю. Городское управление образования сообщило, что нарушение выявлено благодаря родительскому контролю питания , который начал работу 11 января 2021 года, — повара «с поличным» поймала мать одного из учеников.

Отслеживание качества питания в школах с помощью родителей в последнее время набирает популярность. Как сообщили «Известиям» в управлении образования Казани, проект «Журнал родительского контроля» был запущен во всех школах города еще в апреле 2019 года. Взрослым дали возможность прийти в столовую, продегустировать блюда и оставить отзыв в специальном журнале. С 11 января посещение школьных столовых стало ежедневным — как минимум один из родителей приходит, чтобы проверить уровень организации питания и попробовать блюда.

— Графики дежурств образовательные организации определили для себя самостоятельно , — сообщили «Известиям» в управлении образования. — Наиболее популярный вариант — каждая неделя учебного года отводится определенному классу по очереди. При оценке родители заполняют чек-лист, результаты поступают в управление образования и департамент питания для анализа и устранения недочетов. В чек-листе родителем указывается номер школы и заполняются 13 пунктов — критериев оценки (чистота в столовой, наличие стенда с меню, соответствие ему поданных блюд, температура и вкусовые качества пищи).

Точка общепита Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Отмечается, что в этом учебном году ключевые темы обращений от родителей касаются температуры подачи еды. Чтобы решить проблему, в 2020 году департамент закупил для 67 школ 70 сервировочных тележек — чтобы суп вывозился в кастрюле и разливался в тарелки непосредственно перед подачей в обеденном зале.

В министерстве образования Московской области также сообщили «Известиям», что в регионе действует проект «Родительский контроль», в рамках которого каждый может в любой удобный день прийти в школу и оценить качество питания . Кроме того, работают бракеражные комиссии — это общественные организации при школах, родители туда тоже могут записаться.

Департамент образования Москвы отмечает, что в столице в каждой школе работает бракеражная комиссия, проверяющая качество готовых блюд до выдачи питания детям. При управляющих советах в школах созданы профильные комиссии по питанию, также за ним следят специалисты МосГика — инспекции, которая контролирует качество продуктов, закупаемых для бюджетных учреждений.

— Кроме того, благодаря системе «Проход и питание» родители могут поставить запрет на покупку ребенком конкретных продуктов, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева рассказывает также о проекте «Шеф в школе», по которому мнение о качестве питания могут высказать сами школьники.

— Наши активисты, которых мы называем РДШефы, ставят звезды «не Мишлен» своим школьным столовым, — рассказала она «Известиям». — До конца мая дети будут вести активный мониторинг питания в своих школах, обозначать болевые точки в работе школьных столовых. Мы собираем и обобщаем эту информацию, некоторые новости и рейтинги делаем публичными.

Перевод на индустриальную основу

Между тем, в начале января министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство планирует утвердить общие требования работы школьных столовых во всех регионах страны.

— Это будут рекомендации, разработанные на основе позитивного опыта, который уже есть в регионах, — сообщил он. — Мы готовим единые рекомендации с учетом уже накопленного опыта. Мы провели большую Всероссийскую конференцию по питанию школьников вместе с Роспотребнадзором, с Министерством здравоохранения, собрали лучшие практики. Сейчас их обобщаем.

Он отмечал, что в городе могут быть очень похожие школы, но питание там будет сильно отличаться — просто потому, что «не всегда школы знают, как правильно организовать эту работу».

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко отметила, что нынешнее законодательство позволяет качественно организовать питание, однако в этом должны быть заинтересованы все стороны: и родители, и администрация школы.

Точка общепита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вся информация по успешным практикам организации питания есть, — рассказала она «Известиям». — Есть лучшие практики в регионах, проводятся мастер-классы, тренинги, в том числе выездные. Это очень открытая информация. Сейчас вопрос решается благодаря консолидации родителей, потому что есть все механизмы на это влиять. У родителей есть доступ в школу, есть возможность сделать замеры, взвешивание, на вкус попробовать.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин отметил, что все должны работать в тесном контакте: и персонал школ, и родители, и предприятия общепита, и Роспотребнадзор.

— В каждом конкретном случае инциденты происходят по различным причинам: где-то халатность персонала, где-то поставка возможно некачественных продуктов, где-то недостаточный контроль со стороны руководства, — сказал он «Известиям». — Это непростая, сложная, всеобъемлющая система, которая должна функционировать без сбоев. И, безусловно, должен быть входной контроль качества поставляемой продукции.

По мнению Щетинина, школьное питание «надо переводить на индустриальную основу».

— Есть перечень отечественных продуктов, в том числе полуфабрикатов, которые рекомендованы для использования в школьном и детском питании, — заявил сенатор. — Контроль на промышленном предприятии, выпускающем эти полуфабрикаты, или в базовом комбинате школьного питания, безусловно выше, чем в столовой, где готовится пища. Все эти факторы нужно учитывать. Тогда многие вопросы будут сняты, по определению невозможно будет допустить ошибку, или хотя бы будет понятно, где в этой цепочке произошел сбой.

Школьный ресторан

Александр Бражко отмечает, что нужно в принципе пересмотреть систему школьного питания — уходить от модели, когда задача образовательного учреждения расставить еду для детей, а съели они ее или нет — никого не волнует.

— По этой модели школа отчитывается о факте постановки блюда на стол , — говорит он. — Более правильная модель, я считаю, это школьный ресторан. Систему школьных ресторанов сделали в Казани, например. У детей свободный выбор, они сами выбирают, что хотят. Так мы решаем проблему, когда 20–30% еды в школах попадает в отходы, и никто за это не отвечает.

Ирина Плещева подтверждает: основные проблемы, которые выявил опрос РДШ — это плохое качество еды, спорное меню, плохая организация питания в школах и случаи нарушения санитарных норм. По ее словам, дети говорят о «нетактичном отношении работников столовой», о том, что на столах нет соли и салфеток.

Точка общепита Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Получается, мы даем детям понять, что им не так важен комфорт, как взрослым людям, — говорит Плещева. — При этом у детей есть искреннее желание получить возможность вариативности меню. Ведь у каждого свои вкусовые предпочтения, у кого-то есть прописанная диета, может быть индивидуальная непереносимость ингредиентов, аллергия, те же религиозные убеждения. Пусть это будет не шведский стол, как в отеле, но хотя бы возможность выбора одного из двух салатов, супов.

По ее словам, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев вместе с активистами РДШ «разработает современную, привлекательную для детей и приемлемую для школ концепцию питания: меню завтраков и обедов, актуальные и удобные для современной школы форматы подачи еды и сервировки».

Еще одна проблема, по мнению Александра Бражко, — сама организация питания, которая была пущена на самотек.