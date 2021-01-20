Более 40 детей отравились в двух школах Красноармейска

Массовое отравление произошло в двух школах в городе Красноармейске Московской области, в больницы обратились более 40 детей. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск. По предварительным данным в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

В сентябре 2020 года в Новгородской области было возбуждено уголовное из-за массового отравления школьников. У учеников выявили 131 случай инфекционного заболевания, 59 человек обратились к врачу с признаками ОРВИ, рвотой и диареей. Школу закрыли на карантин.

По версии следствия, с 1 по 8 сентября 2020 года в результате допущенных компанией, оказывающей услуги по организации питания в этой школе, нарушений санитарно-эпидемиологических правил произошло пищевое отравление среди учащихся.