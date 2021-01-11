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Родительский контроль питания начал работу в школах Казани

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В Казани стартовала работа постоянного родительского контроля питания школьников. Об этом заявил начальник управления образования Ирек Ризванов на «деловом понедельнике» 11 января.

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По данным InKazan.ru, ежедневно в школьных столовых будут дежурить родители учеников для оценки качества блюд. Также взрослые будут контролировать организацию самого питания.

Известно, что образовательные учреждения уже разработали для себя удобные графики и распределили родителей по классам, параллелям или другим принципам.

По словам Ризванова, в работе используется единый чек-лист. Он содержит пункты о наличии меню в зале, соответствие ему поданных блюд, чистоте, температуре еды, вкусовых качествах пищи.

Результаты анкет будут изучать сотрудники управления образования и департамента продовольствия и соцпитания. Чиновники надеются на то, что возможностью подежурить в столовых воспользуются все родители, пусть и не в первый год проекта.

В декабре сообщалось, что для столовых 76 школ Казани приобрели новое оборудование. На сумму 16 млн рублей закупили бактерицидные лампы, хозтовары, моющие средства, средства индивидуальной защиты, а также холодильники.

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