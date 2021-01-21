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СК возбудил дело по факту массового отравления школьников в Подмосковье

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СК в Московской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в двух школах города Красноармейска. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как напомнила представитель ведомства Ольга Врадий, 19 и 20 января 91 ученик школ №3 и №4, а также двое сотрудников школьных столовых обратились за медицинской помощью. Пресс-служба министерства образования региона сообщила, что с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей, пишет RT. Один из школьников госпитализирован в инфекционное отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова и находится в состоянии средней степени тяжести, пишет агентство городских новостей «Москва».

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Как рассказала телеканалу «Звезда» начальник отдела образования Красноармейска Лариса Лазарева, у всех детей одинаковые симптомы — тошнота, рвота, в некоторых случаях температура. Она добавила, что среди отравившихся учеников начальной школы заболело больше. Дети находятся на амбулаторном лечении.

На данный момент администрацией было получено предписание Роспотребнадзора с рекомендацией перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов с целью разделить школьников.

Следователи работают в школах, а также в организации, которая оказывает услуги питания. Ведется допрос должностных лиц школ, запрошена необходимая документация. Специалисты уже провели осмотр помещений, взяли смывы с оборудования пищеблоков. Пищевые пробы направлены на исследование в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Позднее в ФМБА рассказали о самочувствии школьников после отравления. Отмечается, что опасности для их жизни нет. Состояние привезенного в больницу ребенка в состоянии средней степени тяжести стабилизировалось. Наблюдающие его врачи ухудшений не зафиксировали. Состояние остальных детей и взрослых врачи оценивают как удовлетворительное, отмечает телеканал «360».

По информации ТАСС, причиной массового отравления мог стать ротавирус. Некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием, при этом школьную еду они не употребляли.

Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы после случившегося. Проверки школ и предприятий, откуда поступают продукты, начали прокуратура Московской области и региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее 20 января сообщалось об отравлении 41 школьника. Позднее их число увеличилось.

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