Опасный сюрприз: в Буйнакске отравились более 70 человек

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в дагестанском Буйнакске: в местную больницу с острой кишечной инфекцией попало более 70 человек, из них более 60 — дети. В следственном управлении полагают, что причиной отравления могла стать водопроводная вода, однако власти города эту версию отрицают . В том, что произошло в Буйнакске, разбирались «Известия».

Уголовное отравление

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно вечером 12 января — сообщалось, что в больницу попали 34 ребенка в возрасте от 2 до 13 лет. Затем число госпитализированных стало стремительно расти. К следующему утру минздрав республики сообщил: в Буйнакской ЦГБ с острой кишечной инфекцией находится 71 человек, из них 61 ребенок. Министерство сообщает, что заболевание у всех пациентов протекает в легкой и среднетяжелой форме, «тяжелые случаи не зарегистрированы».

Кроме того, отмечает ведомство, по поручению врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой в городе организовано и начато «проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага». На месте происшествия работают специалисты минздрава, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней им. С.М. Магомедова, а также главный санитарный врач РД Николай Павлов.

Основные симптомы, которые наблюдаются у пострадавших, — повышенная температура тела, тошнота, рвота и диарея.

Опасный сюрприз Буйнакская центральная городская больница

«Клинический материал от больных направлен для проведения микробиологических исследований в лаборатории ГБУ РД «РЦИБ и СПИД им С.М. Магомедова» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан». Специалистами Роспотребнадзора по РД проводится работа по установлению путей и факторов передачи инфекции» , — сообщает Минздрав республики.

Роспотребнадзор Дагестана также сообщил, что расследует причины вспышки кишечной инфекции в Буйнакске, в том числе взята на анализ водопроводная вода в эпидемических очагах.

Республиканское следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») . В сообщении ведомства указывается, что с признаками пищевого отравления в больницу обращались с 9 по 12 января дети от 1 года до 16 лет.

Опасный сюрприз Пострадавшие в городской больнице Буйнакска Фото: instagram.com/gorod_buynaksk

« Предварительно причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям» , — отмечает следственное управление. Следственные действия проводятся в отношении должностных лиц, отвечающих за нормальное функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой населению воды.

Под подозрением мандарины

Власти с версией об отравлении водой не согласны — в частности, ее отвергает мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.

— Предварительной причиной отравления детей могли стать подарочные наборы, где могли быть просроченные продукты, — заявил он после инцидента. — По-прежнему рассматривается и версия отравления водой. Пока не получим точных анализов, говорить что-то затрудняемся.

Он добавил, что некоторые родители считают причиной отравления детей сок или мандарины.

Заместитель председателя комиссии в Общественной палате Дагестана Шамиль Хадулаев также заявил «Известиям», что вода вряд ли была причиной отравления в Буйнакске.

Опасный сюрприз Главный врач ЦГБ г. Буйнакска Магомед Магомедов Фото: Администрация городского округа города Буйнакска

— Я разговаривал с главой города, он мне рассказал, что в Буйнакске три источника воды, —сообщил он. — А заболели люди из разных концов города, не из одного района, как это было бы в случае загрязнения одного источника воды. Скорее всего, речь идет о каком-то продукте питания, подарках у детей, так как в основном дети попали в больницы.

Заслуженный врач республики Дагестан Магомедхан Даитбеков, заявление которого опубликовала администрация Буйнакска в соцсетях, также утверждает, что «отравление однозначно произошло не из-за воды».

— Больные из разных районов города — и в основном это дети, взрослых нет, — заявил Даитбеков. — При этом в разговорах с мамами пострадавших детей постоянно упоминалось, что до отравления они ели мандарины .

Опасный сюрприз Заслуженный врач РД Магомедхан Даитбегов Фото: instagram.com/gorod_buynaksk

Тем не менее минздрав республики и администрация города порекомендовала на время разбирательств не пить сырую воду из-под крана .

Губит людей вода

Эксперты, опрошенные «Известиями», склоняются к тому, что такое отравление могло быть вызвано именно водой.

—Такая реакция на сладкие наборы маловероятна. Сами по себе конфеты и печенья, которые кладут в эти наборы, не несут угрозы кишечной инфекции, — сказала «Известиям» врач-педиатр, врач-аллерголог-иммунолог медицинского центра «Мой доктор» Оксана Осипенко. — Со сладким подарком могли бы быть индивидуальные реакции, а тут такая массовость. В группу риска по кишечной инфекции входят молоко, мясо, рыба, вода, кефир и некоторые другие продукты.

Версию о том, что это может быть реакция на мандарины, она тоже отвергает : для этого все они должны были быть подгнившими.

— Но массовый напиток или блюдо могли вызвать подобную реакцию, например запеканки, вода, соки, которые могли быть в тех же сладких наборах , — отметила Осипенко.

Опасный сюрприз Фото: РИА Новости/Виктор Драчев

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, в свою очередь, заметил, что не похоже это и на отравление химическими веществами .

— Скорее, это бактериальная или вирусная кишечная инфекция , — сказал он «Известиям». – У детей наблюдается повышенная температура, а это признак инфекционной реакции, который крайне редок в случае с химикатами. Такое может быть при загрязнении воды фекальными элементами.

Он пояснил, что в водопроводной воде допускается некоторое содержание остаточного хлора или озона — в зависимости от того, чем ее очищают, а также некоторые минералы: натрий, калий, магний и другие в небольшом количестве. Ничего более в воде быть не должно.

— Вода по ГОСТу проходит многоступенчатую очистку, но зачастую загрязнения происходят на этапе поступления, — заметил Водовозов. — Трубы с очищенной водой нередко проходят рядом с канализационными трубами, и при перепаде давления может произойти подсос из канализационной трубы. Или возможно загрязнение открытого источника, когда талые воды приносят в водохранилище органику. В нашем случае нужно разбираться, на каком этапе могло произойти загрязнение.

Опасный сюрприз Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По его словам, если произошло загрязнение воды, то ее лучше не пить даже после кипячения, а на время перейти на бутилированную воду.

Источник проблемы

Версия о воде, вероятно, сразу появилась еще и потому, что в Дагестане такие инциденты в принципе не редкость. Например, в августе более 50 жителей села Геджух Дербентского района отравились питьевой водой . В результате местные власти вынуждены были временно прекратить ее подачу по предписанию регионального управления Роспотребнадзора. В январе прошлого года 164 человек были госпитализированы после отравления питьевой водой в Кизляре. Результаты проверки показали, что причиной инфекции было ненадлежащее качество воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4 из-за некачественного ремонта труб. В 2018 году отравились почти 80 жителей села Ленинаул Казбековского района из-за аварии на водопроводе: в трубу попали сточные воды и нечистоты.

Шамиль Хадулаев в разговоре с «Известиями» вспомнил о ЧП в Махачкале осенью 2016 года, когда отравились более 300 человек.

— По официальной версии, тогда водовод закрыли на профилактический ремонт, и бактерии, которые остались в трубах, сильно размножились, — рассказал он. — Воду пустили раньше, чем должны были. В таких случаях делается гиперхлорирование, но этого сделано не было, так как «Водоканал» не получил указания Роспотребнадзора.

Опасный сюрприз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Буйнакске, отметил он, ранее массовых отравлений водой он не помнит.

Однако в этом городе проблемы с водоснабжением существуют, и серьезные. Так, летом во время жары жители Буйнакска испытывали острую нехватку воды. А СМИ сообщали: водопровод в городе изношен на 70%, внутригородские сети не меняли почти 70 лет . Глава города Исламудин Нургудаев подтверждал информацию, отмечая, в частности, что «водовод Чиркей–Буйнакск сильно изношен и на нем часто происходят аварии». В 2017 году управление Роспотребнадзора по Дагестану заявляло, что «выявлено высокое несоответствие качества воды в Буйнакске», а уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе был в 2,3 раза выше среднереспубликанского показателя. На сайте «Карта воды России» также отмечается, что в воде в районе Буйнакска присутствует микробное загрязнение, которое может вызвать острые кишечные инфекции, что «может быть связано с фекальным загрязнением (например, сбросом канализации в воду) или с другими причинами».