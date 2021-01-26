Накормившую детей пельменями с пола повара отстранили от работы в Казани

В Казани в школе №130 от работы отстранили повара столовой, которая накормила детей пельменями, упавшими на пол. Нарушение выявили родители, проводившие контроль школьного питания. После этого в школе провели служебное расследование.

Ранее в соцсетях мама одного из учеников этой школы рассказала о том, что повар, уронив пельмени на пол, положила их в кастрюлю, в которой готовилась еда.

Как пишет «Татар-информ» со ссылкой на городское управление образования, сотрудница столовой в объяснительной записке признала описанный родителями факт.

Обязанности повара этой школы сейчас выполняют другие сотрудники столовой. В ближайшее время на работу наймут другого работника пищеблока.

С 11 января в Казани начал работать постоянный родительский контроль питания школьников. Его ввели во всех школах города по инициативе мэра города Ильсура Метшина. Каждый день в школьных столовых дежурят родители учеников для оценки качества блюд.