Эко в дом: в России планируют строить школы и детсады из дерева

В России планируют строить школы, детсады, медучреждения и другие социальные объекты с использованием несущих деревянных конструкций. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос Минсельхозу и Минстрою при участии ДОМ.РФ. Копия документа есть в распоряжении «Известий». Это позволит ускорить строительство в полтора-два раза и уменьшить его стоимость до 15%. Такие объекты при соблюдении всех технологий неогнеопасны, но при этом более экологичны, говорят эксперты. В Минстрое уже совершенствуют законодательство в этой сфере, сказали в ведомстве. По словам Виктории Абрамченко, мера придаст серьезный стимул для развития отечественного лесопромышленного комплекса.

В русском духе

В России планируется строить социально-культурные объекты с использованием несущих деревянных конструкций. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос Минсельхозу и Минстрою при участии ДОМ.РФ в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (есть у «Известий») . В аппарате заместителя председателя правительства подтвердили подлинность документа.

В том числе предполагается использовать типовые проекты зданий и использованием деревянных конструкций из числа финалистов всероссийского конкурса, следует из поручения вице-премьера. Конкурс провел фонд ДОМ.РФ по поручению правительства совместно с Минпромторгом и Минстроем. Были разработаны типовые проекты школ, детсадов, медучреждений. Для проектов конкурса будет разработана проектно-сметная документация, их включат в реестр типовых проектов и интегрируют в суперсервис «Цифровое строительство», сказали «Известиям» в Минпромторге. Планируется возможность одобрения проектов индивидуальных жилых домов банками для включения в ипотечные программы, сказали в ведомстве.

Эко в дом Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Времена, когда деревянные здания ассоциировались с недолговечностью, ушли в прошлое. Современные технологии позволяют строить деревянные здания, которые по своим характеристикам не уступают, а во многом и превосходят строительство из бетона, — сказал «Известиям» заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

По его словам, строительство зданий из деревянных конструкций способствует созданию более экологически благоприятной среды и снижению углеродного следа, а также позволит максимально эффективно использовать местный потенциал в лесных регионах, развивать глубокую лесопереработку. Сейчас деревянные здания могут иметь очень высокую степень защиты от пожаров , подчеркнул Антон Финогенов.

Технологии позволяют пропитывать конструкции растворами, которые обеспечивают серьезную огнестойкость сооружений, уточнил заместитель гендиректора компании «Свеза-Лес» Борис Френкель. Клееный брус и другие деревянные материалы позволяют строить здания, которые будут стоять как минимум столетие, добавил он.

Как сообщила «Известиям» Виктория Абрамченко, выбор лучших технологий и проектов с применением деревянных конструкций для развития сельских территорий при поддержке со стороны федерального центра произведет мультипликативный эффект.

— С одной стороны, это подготовка современных решений, улучшение качественных характеристик при строительстве объектов на сельских территориях, с другой — серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса , особенно в момент реализации новой лесной политики и развития глубокой переработки внутри страны, — сказала вице-премьер.

Эко в дом Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Также она напомнила, что развитие лесопромышленного комплекса ориентировано на отказ от сырьевой модели использования лесов.

— С 1 января 2022 года необработанная древесина, круглая древесина, больше не будет являться экспортным товаром. Мы приняли все необходимые меры (и государство, и бизнес, и остальные участники процесса), чтобы продукция глубокой переработки — готовые домокомплекты, пилмат, отделочные материалы из дерева — стали тем самым экспортным товаром, которым Российская Федерация должна гордиться, — сказала Виктория Абрамченко.

Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов отметил, что в стране достаточно лесных ресурсов и на рынке деревообрабатывающей промышленности мера скажется положительно и подстегнет развитие производств.

Развитие территорий

Тенденции последних лет демонстрируют рост интереса к деревянному домостроению, но в количественном отношении использование деревянных конструкций пока невелико по сравнению с другими стройматериалами , сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Однако использование деревянных домокомплектов, изготовленных в фабричных условиях, может ускорить процесс строительства в полтора-два раза, указал директор проектной компании Genpro Даниил Катриченко. И особенно это касается лесных регионов, добавил Антон Финогенов.

Сегодня во многих дотационных регионах или наблюдается нехватка соцобъектов, или они находятся в предаварийном состоянии, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Идея массового строительства объектов социальной инфраструктуры с применением деревянных конструкций не новая, технология давно зарекомендовала себя в развитых европейских странах — например, в Швеции на долю деревянных домов приходится 78% , отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Эко в дом Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Если масштабировать технологию, использовать типовые проекты, строительство станет дешевле, считает он. Согласно предварительным оценкам, за счет применения деревянных конструкций можно удешевить строительство до 15% , сказал Владимир Кошелев. Экономическая составляющая зависит от конкретного проекта, метеоусловий, архитектуры и технических требований, добавил он.

— Дом на деревянном каркасе теплее, экологически чище и дешевле — иногда вдвое. Учитывая, что на строительство социальных объектов средства выделяются из госбюджета, экономия может стать заметной, — уверен председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

В перспективе развитие сегмента деревянного строительства даст плоды, но путь становления технологии на поток займет годы, а то и десятилетия и в качестве оперативной меры экономии вряд ли сработает , считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. По мнению члена комитета «Деловой России» по строительству Евгения Лоскутова, для решения проблемы дефицита соцобъектов в регионах необходимо увеличить целевое федеральное финансирование.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что ведомство занимается темой деревянного домостроения в рамках работы по реализации соответствующего поручения президента . Министерство системно совершенствует законодательство в этой сфере , создана рабочая группа по актуализации нормативно-технической документации в этой области. По предварительным оценкам ведомства, вопросы конструктивной безопасности строительства многоэтажных зданий с применением деревянных конструкций уже урегулированы , рассказали в Минстрое.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоз России рассматривает финансирование проектов строительства социально-культурных объектов, внесенных в перечень Минстроя России. При включении в него объектов с деревянными конструкциями министерство обеспечит рассмотрение и финансирование соответствующих проектов по заявкам субъектов РФ, сказали там.