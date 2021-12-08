Эко в дом: в России планируют строить школы и детсады из дерева
В России планируют строить школы, детсады, медучреждения и другие социальные объекты с использованием несущих деревянных конструкций. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос Минсельхозу и Минстрою при участии ДОМ.РФ. Копия документа есть в распоряжении «Известий». Это позволит ускорить строительство в полтора-два раза и уменьшить его стоимость до 15%. Такие объекты при соблюдении всех технологий неогнеопасны, но при этом более экологичны, говорят эксперты. В Минстрое уже совершенствуют законодательство в этой сфере, сказали в ведомстве. По словам Виктории Абрамченко, мера придаст серьезный стимул для развития отечественного лесопромышленного комплекса.
В русском духе
В России планируется строить социально-культурные объекты с использованием несущих деревянных конструкций. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос Минсельхозу и Минстрою при участии ДОМ.РФ в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (есть у «Известий»). В аппарате заместителя председателя правительства подтвердили подлинность документа.
В том числе предполагается использовать типовые проекты зданий и использованием деревянных конструкций из числа финалистов всероссийского конкурса, следует из поручения вице-премьера. Конкурс провел фонд ДОМ.РФ по поручению правительства совместно с Минпромторгом и Минстроем. Были разработаны типовые проекты школ, детсадов, медучреждений. Для проектов конкурса будет разработана проектно-сметная документация, их включат в реестр типовых проектов и интегрируют в суперсервис «Цифровое строительство», сказали «Известиям» в Минпромторге. Планируется возможность одобрения проектов индивидуальных жилых домов банками для включения в ипотечные программы, сказали в ведомстве.
— Времена, когда деревянные здания ассоциировались с недолговечностью, ушли в прошлое. Современные технологии позволяют строить деревянные здания, которые по своим характеристикам не уступают, а во многом и превосходят строительство из бетона, — сказал «Известиям» заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.
По его словам, строительство зданий из деревянных конструкций способствует созданию более экологически благоприятной среды и снижению углеродного следа, а также позволит максимально эффективно использовать местный потенциал в лесных регионах, развивать глубокую лесопереработку. Сейчас деревянные здания могут иметь очень высокую степень защиты от пожаров, подчеркнул Антон Финогенов.
Технологии позволяют пропитывать конструкции растворами, которые обеспечивают серьезную огнестойкость сооружений, уточнил заместитель гендиректора компании «Свеза-Лес» Борис Френкель. Клееный брус и другие деревянные материалы позволяют строить здания, которые будут стоять как минимум столетие, добавил он.
Как сообщила «Известиям» Виктория Абрамченко, выбор лучших технологий и проектов с применением деревянных конструкций для развития сельских территорий при поддержке со стороны федерального центра произведет мультипликативный эффект.
— С одной стороны, это подготовка современных решений, улучшение качественных характеристик при строительстве объектов на сельских территориях, с другой — серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики и развития глубокой переработки внутри страны, — сказала вице-премьер.
Также она напомнила, что развитие лесопромышленного комплекса ориентировано на отказ от сырьевой модели использования лесов.
— С 1 января 2022 года необработанная древесина, круглая древесина, больше не будет являться экспортным товаром. Мы приняли все необходимые меры (и государство, и бизнес, и остальные участники процесса), чтобы продукция глубокой переработки — готовые домокомплекты, пилмат, отделочные материалы из дерева — стали тем самым экспортным товаром, которым Российская Федерация должна гордиться, — сказала Виктория Абрамченко.
Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов отметил, что в стране достаточно лесных ресурсов и на рынке деревообрабатывающей промышленности мера скажется положительно и подстегнет развитие производств.
Развитие территорий
Тенденции последних лет демонстрируют рост интереса к деревянному домостроению, но в количественном отношении использование деревянных конструкций пока невелико по сравнению с другими стройматериалами, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Однако использование деревянных домокомплектов, изготовленных в фабричных условиях, может ускорить процесс строительства в полтора-два раза, указал директор проектной компании Genpro Даниил Катриченко. И особенно это касается лесных регионов, добавил Антон Финогенов.
Сегодня во многих дотационных регионах или наблюдается нехватка соцобъектов, или они находятся в предаварийном состоянии, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
Идея массового строительства объектов социальной инфраструктуры с применением деревянных конструкций не новая, технология давно зарекомендовала себя в развитых европейских странах — например, в Швеции на долю деревянных домов приходится 78%, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
Если масштабировать технологию, использовать типовые проекты, строительство станет дешевле, считает он. Согласно предварительным оценкам, за счет применения деревянных конструкций можно удешевить строительство до 15%, сказал Владимир Кошелев. Экономическая составляющая зависит от конкретного проекта, метеоусловий, архитектуры и технических требований, добавил он.
— Дом на деревянном каркасе теплее, экологически чище и дешевле — иногда вдвое. Учитывая, что на строительство социальных объектов средства выделяются из госбюджета, экономия может стать заметной, — уверен председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.
В перспективе развитие сегмента деревянного строительства даст плоды, но путь становления технологии на поток займет годы, а то и десятилетия и в качестве оперативной меры экономии вряд ли сработает, считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. По мнению члена комитета «Деловой России» по строительству Евгения Лоскутова, для решения проблемы дефицита соцобъектов в регионах необходимо увеличить целевое федеральное финансирование.
В Минстрое «Известиям» сообщили, что ведомство занимается темой деревянного домостроения в рамках работы по реализации соответствующего поручения президента. Министерство системно совершенствует законодательство в этой сфере, создана рабочая группа по актуализации нормативно-технической документации в этой области. По предварительным оценкам ведомства, вопросы конструктивной безопасности строительства многоэтажных зданий с применением деревянных конструкций уже урегулированы, рассказали в Минстрое.
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоз России рассматривает финансирование проектов строительства социально-культурных объектов, внесенных в перечень Минстроя России. При включении в него объектов с деревянными конструкциями министерство обеспечит рассмотрение и финансирование соответствующих проектов по заявкам субъектов РФ, сказали там.