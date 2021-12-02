 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Инфекционист США рассказал о легкой передаче и сопротивляемости «Омикрона»
Общество
Балерина Волочкова рассказала о потере 1,7 млн рублей в финпирамиде
Общество
Из Афганистана в РФ прибыли обучающиеся в российских вузах студенты
Мир
США пригрозили РФ экономическими мерами из-за ситуации вокруг Украины
Мир
В Киеве недовольные политикой Зеленского забросали офис президента мелочью
Мир
Второй самолет с гражданами из Афганистана приземлился в Подмосковье
Культура
Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Происшествия
В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении
Происшествия
Работница липецкого комбината погибла при обрушении крана
Общество
На Кубани более 5,5 тыс. человек остаются без электричества
/

Дом сбыта: в строительстве жилья начнут использовать вторсырье

Какие отходы будут применять девелоперы и как это скажется на ценах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Дом сбыта: в строительстве жилья начнут использовать вторсырье
2021-12-01 15:40:18">
2021-12-01 15:40:18
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отходы от сноса старых домов и стройки новых планируют повторно использовать при возведении жилья. Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор (РЭО) должны представить в кабмин свои предложения о применении вторичных ресурсов и сырья в девелопменте, а также в ЖКХ и при благоустройстве территорий. Такое поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. Эксперты поддержали начинание, оно в перспективе должно снизить стоимость строительства. Хотя есть и риски: раз к таким материалам нет четких требований, они могут оказаться недостаточно качественными. Этот пробел нужно законодательно урегулировать, считают в Госдуме.

Все для стройки

Минстрой, Минприроды и РЭО должны проработать вопрос о том, как в строительстве, ЖКХ и благоустройстве можно использовать переработанные материалы — отходы, которые могут применяться повторно, то есть вторсырье и ресурсы. К 15 декабря в кабмин следует представить предложения. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, «Известия» ознакомились с документом. Ранее зампред правительства уже заявляла, что кабмин намерен решить вопрос обращения со всеми отходами — как бытовыми, так и промышленными. Чтобы не накапливать более 8 млрд т такого мусора, следует создать систему вовлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.

Дом сбыта
снос дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили «Известиям», что ведомствам было дано такое поручение. Эту инициативу разрабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла», заметили там. Задача проекта — создать систему, в которой отходы получат вторую жизнь, станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом. Поэтому правительство намерено стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.

Сейчас действуют стандарты, которые не позволяют использовать вторичное сырье в некоторых видах продукции, сказали «Известиям» в пресс-службе Минприроды. Поэтому рационально сначала утвердить перечень товаров и работ, в которых можно его применять. В министерстве указали, что список может составить Минпромторг, так как это его компетенция. «Известия» направили запросы в это ведомство, а также в Минстрой.

Сократить расходы

Вопрос грамотного обращения с отходами строительства и сноса стоит в России достаточно остро: по статистике, на такой мусор приходится почти треть всех отходов на полигонах и свалках, сказал «Известиям» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По мере реализации программы реновации в РФ его объем будет расти.

В Европе ситуация значительно лучше: 98% строительных отходов там подвергается переработке. Поэтому инициатива разработать предложения относительно использования вторичных ресурсов и сырья в сфере строительства оправданная и своевременная, — заметил он.

Несмотря на постоянное развитие российского девелоперского рынка, утилизация строительного мусора сопровождается рядом трудностей, сказал «Известиям» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Основные проблемы связаны с низким развитием переработки таких отходов.

— Среди них — низкая ликвидность бизнеса, дефицит точек приема, их недостаточное оснащение и номенклатура приема. Например, сегодня на переработку можно сдать бетон, железобетон, кирпич и металл. Остальные строительные отходы чаще всего отправляют на захоронение, — сказал он. — Важно сделать отрасль конкурентоспособной посредством законодательства: например, увеличить стоимость захоронения, предоставить льготы для бизнеса по переработке и повторному применению строительного мусора.

Парламентарий также заметил, что сейчас нет требований к вторичным строительным материалам, а сырье может быть неоднородным, что снизит эксплуатационные характеристики объектов. Чтобы не возникало рисков, этот пробел следует устранить, указал Владимир Кошелев.

Дом сбыта
стройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Член комитета «Деловой России» по строительству, гендиректор «Института проектирования и экспертиз» Евгений Лоскутов отметил, что сейчас стройматериалы подлежат обязательной сертификации, поэтому на ресурсы из вторсырья должны распространяться те же правила. При таком условии риски их использования будут исключены, уверен он.

При системном подходе использование вторичного сырья в строительстве станет правильным решением, это общемировой тренд, уверен президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В России уровень переработки и вторичного использования продуктов сложно оценить — «мы в самом начале этого пути», добавил он.

Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде, — сказала «Известиям» эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева. — Также это может снизить себестоимость продукции, изготовленной с использованием вторсырья.

Такой подход снизит себестоимость сноса и строительства примерно на 50%, допустил член координационного совета, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко.

Не только промышленные отходы можно направить на переработку и использовать в строительстве, подойдут и твердые коммунальные, рассказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, например, плитку делают с добавлением пакетов, резиновую крошку — с использованием обуви, утеплители для домов — с применением шин. Эксперт отметил, что оператор проводит совещания по этому вопросу с Минприроды и Минстроем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021