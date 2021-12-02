Дом сбыта: в строительстве жилья начнут использовать вторсырье
Отходы от сноса старых домов и стройки новых планируют повторно использовать при возведении жилья. Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор (РЭО) должны представить в кабмин свои предложения о применении вторичных ресурсов и сырья в девелопменте, а также в ЖКХ и при благоустройстве территорий. Такое поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. Эксперты поддержали начинание, оно в перспективе должно снизить стоимость строительства. Хотя есть и риски: раз к таким материалам нет четких требований, они могут оказаться недостаточно качественными. Этот пробел нужно законодательно урегулировать, считают в Госдуме.
Все для стройки
Минстрой, Минприроды и РЭО должны проработать вопрос о том, как в строительстве, ЖКХ и благоустройстве можно использовать переработанные материалы — отходы, которые могут применяться повторно, то есть вторсырье и ресурсы. К 15 декабря в кабмин следует представить предложения. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, «Известия» ознакомились с документом. Ранее зампред правительства уже заявляла, что кабмин намерен решить вопрос обращения со всеми отходами — как бытовыми, так и промышленными. Чтобы не накапливать более 8 млрд т такого мусора, следует создать систему вовлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.
В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили «Известиям», что ведомствам было дано такое поручение. Эту инициативу разрабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла», заметили там. Задача проекта — создать систему, в которой отходы получат вторую жизнь, станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом. Поэтому правительство намерено стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.
Сейчас действуют стандарты, которые не позволяют использовать вторичное сырье в некоторых видах продукции, сказали «Известиям» в пресс-службе Минприроды. Поэтому рационально сначала утвердить перечень товаров и работ, в которых можно его применять. В министерстве указали, что список может составить Минпромторг, так как это его компетенция. «Известия» направили запросы в это ведомство, а также в Минстрой.
Сократить расходы
Вопрос грамотного обращения с отходами строительства и сноса стоит в России достаточно остро: по статистике, на такой мусор приходится почти треть всех отходов на полигонах и свалках, сказал «Известиям» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По мере реализации программы реновации в РФ его объем будет расти.
— В Европе ситуация значительно лучше: 98% строительных отходов там подвергается переработке. Поэтому инициатива разработать предложения относительно использования вторичных ресурсов и сырья в сфере строительства оправданная и своевременная, — заметил он.
Несмотря на постоянное развитие российского девелоперского рынка, утилизация строительного мусора сопровождается рядом трудностей, сказал «Известиям» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Основные проблемы связаны с низким развитием переработки таких отходов.
— Среди них — низкая ликвидность бизнеса, дефицит точек приема, их недостаточное оснащение и номенклатура приема. Например, сегодня на переработку можно сдать бетон, железобетон, кирпич и металл. Остальные строительные отходы чаще всего отправляют на захоронение, — сказал он. — Важно сделать отрасль конкурентоспособной посредством законодательства: например, увеличить стоимость захоронения, предоставить льготы для бизнеса по переработке и повторному применению строительного мусора.
Парламентарий также заметил, что сейчас нет требований к вторичным строительным материалам, а сырье может быть неоднородным, что снизит эксплуатационные характеристики объектов. Чтобы не возникало рисков, этот пробел следует устранить, указал Владимир Кошелев.
Член комитета «Деловой России» по строительству, гендиректор «Института проектирования и экспертиз» Евгений Лоскутов отметил, что сейчас стройматериалы подлежат обязательной сертификации, поэтому на ресурсы из вторсырья должны распространяться те же правила. При таком условии риски их использования будут исключены, уверен он.
При системном подходе использование вторичного сырья в строительстве станет правильным решением, это общемировой тренд, уверен президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В России уровень переработки и вторичного использования продуктов сложно оценить — «мы в самом начале этого пути», добавил он.
— Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде, — сказала «Известиям» эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева. — Также это может снизить себестоимость продукции, изготовленной с использованием вторсырья.
Такой подход снизит себестоимость сноса и строительства примерно на 50%, допустил член координационного совета, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко.
Не только промышленные отходы можно направить на переработку и использовать в строительстве, подойдут и твердые коммунальные, рассказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, например, плитку делают с добавлением пакетов, резиновую крошку — с использованием обуви, утеплители для домов — с применением шин. Эксперт отметил, что оператор проводит совещания по этому вопросу с Минприроды и Минстроем.