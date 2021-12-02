Дом сбыта: в строительстве жилья начнут использовать вторсырье

Отходы от сноса старых домов и стройки новых планируют повторно использовать при возведении жилья. Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор (РЭО) должны представить в кабмин свои предложения о применении вторичных ресурсов и сырья в девелопменте, а также в ЖКХ и при благоустройстве территорий. Такое поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. Эксперты поддержали начинание, оно в перспективе должно снизить стоимость строительства. Хотя есть и риски: раз к таким материалам нет четких требований, они могут оказаться недостаточно качественными. Этот пробел нужно законодательно урегулировать, считают в Госдуме.

Все для стройки

Минстрой, Минприроды и РЭО должны проработать вопрос о том, как в строительстве, ЖКХ и благоустройстве можно использовать переработанные материалы — отходы, которые могут применяться повторно, то есть вторсырье и ресурсы . К 15 декабря в кабмин следует представить предложения. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко , «Известия» ознакомились с документом. Ранее зампред правительства уже заявляла, что кабмин намерен решить вопрос обращения со всеми отходами — как бытовыми, так и промышленными. Чтобы не накапливать более 8 млрд т такого мусора, следует создать систему вовлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.

Дом сбыта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили «Известиям», что ведомствам было дано такое поручение. Эту инициативу разрабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла», заметили там. Задача проекта — создать систему, в которой отходы получат вторую жизнь, станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом. Поэтому правительство намерено стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.

Сейчас действуют стандарты, которые не позволяют использовать вторичное сырье в некоторых видах продукции , сказали «Известиям» в пресс-службе Минприроды. Поэтому рационально сначала утвердить перечень товаров и работ, в которых можно его применять. В министерстве указали, что список может составить Минпромторг, так как это его компетенция. «Известия» направили запросы в это ведомство, а также в Минстрой.

Сократить расходы

Вопрос грамотного обращения с отходами строительства и сноса стоит в России достаточно остро: по статистике, на такой мусор приходится почти треть всех отходов на полигонах и свалках , сказал «Известиям» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По мере реализации программы реновации в РФ его объем будет расти.

— В Европе ситуация значительно лучше: 98% строительных отходов там подвергается переработке. Поэтому инициатива разработать предложения относительно использования вторичных ресурсов и сырья в сфере строительства оправданная и своевременная, — заметил он.

Несмотря на постоянное развитие российского девелоперского рынка, утилизация строительного мусора сопровождается рядом трудностей, сказал «Известиям» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Основные проблемы связаны с низким развитием переработки таких отходов.

— Среди них — низкая ликвидность бизнеса, дефицит точек приема, их недостаточное оснащение и номенклатура приема. Например, сегодня на переработку можно сдать бетон, железобетон, кирпич и металл. Остальные строительные отходы чаще всего отправляют на захоронение, — сказал он. — Важно сделать отрасль конкурентоспособной посредством законодательства: например, увеличить стоимость захоронения, предоставить льготы для бизнеса по переработке и повторному применению строительного мусора.

Парламентарий также заметил, что сейчас нет требований к вторичным строительным материалам, а сырье может быть неоднородным, что снизит эксплуатационные характеристики объектов. Чтобы не возникало рисков, этот пробел следует устранить , указал Владимир Кошелев.

Дом сбыта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Член комитета «Деловой России» по строительству, гендиректор «Института проектирования и экспертиз» Евгений Лоскутов отметил, что сейчас стройматериалы подлежат обязательной сертификации, поэтому на ресурсы из вторсырья должны распространяться те же правила . При таком условии риски их использования будут исключены, уверен он.

При системном подходе использование вторичного сырья в строительстве станет правильным решением, это общемировой тренд, уверен президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В России уровень переработки и вторичного использования продуктов сложно оценить — «мы в самом начале этого пути», добавил он.

— Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде , — сказала «Известиям» эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева. — Также это может снизить себестоимость продукции , изготовленной с использованием вторсырья.

Такой подход снизит себестоимость сноса и строительства примерно на 50%, допустил член координационного совета, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко.

Не только промышленные отходы можно направить на переработку и использовать в строительстве, подойдут и твердые коммунальные, рассказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, например, плитку делают с добавлением пакетов, резиновую крошку — с использованием обуви, утеплители для домов — с применением шин. Эксперт отметил, что оператор проводит совещания по этому вопросу с Минприроды и Минстроем.