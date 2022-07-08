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Канада и ФРГ приблизились к соглашению по возврату РФ турбины для СП

The Globe and Mail: Канада и ФРГ близки к соглашению по возврату России турбины «Северного потока»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Канада и ФРГ близки к заключению договора о возвращении газовой турбины для «Северного потока» в РФ. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает The Globe and Mail со ссылкой на источник.

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По информации издания, переговоры идут конструктивно и решение может быть принято в течение нескольких дней, однако это потребует от сторон определенных усилий. Предполагается, что возвращение турбины поможет снизить экономическое напряжение в Еврозоне.

В настоящий момент вопрос обсуждается с Киевом, который выступает против снятия санкций и передачи турбин «Газпрома» России.

«Мы знаем о беседе между Канадой и Германией касательно турбины Siemens и очень надеемся, что правительство Канады обеспечит полную целостность текущего санкционного режима», — заявили сотрудники украинского посольства в Оттаве.

Ранее в этот же день «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщала, что власти Канады решили исключить из антироссийский санкций турбину для «Северного потока – 1» и поставить ее Германии. Официально Оттава пока не пошла на такие меры. Причина возможного снятия эмбарго состоит в том, что поставка Берлину турбины позволит восстановить объемы прокачки российского газа в Евросоюз.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Он отметил, что турбину газопровода надо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

В конце июня Хабек заявлял, что в случае нехватки газа в ФРГ придется прекратить работу ряда отраслей.

Компания «Газпром» 14 и 15 июня сообщила об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Это произошло в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа Берлину по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.

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