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Канадский министр подтвердил планы вернуть турбину для «Северного потока»

Reuters: канадский министр Уилкинсон подтвердил планы Оттавы вернуть турбину для «Северного потока»
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Фото: Global Look Press/Maurizio Gambarini
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Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток —1». Об этом в субботу, 9 июля, сообщает Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

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Кроме того, власти страны объявили о расширении ограничительных мер против российских нефтяного, газового и химического секторов.

«Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — говорится в заявлении главы МИД Канады Мелани Жоли.

Накануне стало известно, что в Германии получили положительный сигнал от Канады относительно поставки в Берлин турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток —1».

Ожидается, что Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Оттаве избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Ранее в этот день The Globe and Mail со ссылкой на источник сообщил о переговорах между Канадой, ФРГ и Украиной по вопросу возвращения турбин. Сотрудники украинского посольства в Оттаве выразили надежду на то, что правительство Канады обеспечит полную целостность текущего санкционного режима.

Также «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев раскритиковал решение Оттавы по поводу возможного исключения из санкционного списка против России турбины для российского газопровода «Северный поток – 1», назвав его «необоснованным и опасным». Там выразили мнение, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

До этого, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Он отметил, что турбину газопровода надо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля. Как уточнил Хабек, ФРГ необходимо заполнить газохранилища, это важно не только для Германии, но и европейского рынка.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе наблюдается кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

Ранее, 24 июня, министр экономики Германии выразил опасения, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Это приведет к катастрофическим последствиям, поскольку прервутся все рыночно-экономические процессы.

Как стало известно 16 июня, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

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