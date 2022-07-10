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Авторов фейкового заявления на военкора «Известий» назвали нацистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Председатель астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Асыла Дихтяр назвала нацистами авторов фейкового заявления на военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Журналист Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов 7 июля опубликовал письмо якобы от имени Комитета солдатских матерей в Астрахани в адрес Минобороны. В нем было указано, что, после того как военкор якобы рассекретил позиции российских войск, было убито несколько военных. На следующий день глава астраханского отделения Комитета солдатских матерей рассказала военкору «Известий», что в первый раз слышит об этом обращении к ней. 8 июля Барабанов удалил пост из своего Telegram-канала.

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Дихтяр посмотрела фейковую жалобу на военкора и отметила, что авторы исказили фамилии, имена и отчества. Кроме того, по ее словам, войсковой части, указанной в обращении, не существует.

«Написано, что эти женщины требуют немедленно принять меры. Если бы они этого требовали, они позвонили бы на горячую линию, а мы отозвались», — сказала она.

Она отметила, что такая жалоба — обман.

«Если они будут опять стараться что-то со своей стороны проявить, можно скажу грубо, эти нацисты, эти враги наши, Россия это никогда не поддержит», — добавила она.

Ранее, 8 июля, графолог Светлана Коваленко провела экспертизу по просьбе журналистов «Известий» и заявила, что подписи, поставленные на фейковой жалобе, скорее всего, были сделаны одним человеком. В тот же день стало известно, что МИЦ «Известия» будет обращаться в правоохранительные органы РФ с заявлением о надлежащем рассмотрении дела о клевете в адрес сотрудника канала.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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