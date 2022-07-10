Авторов фейкового заявления на военкора «Известий» назвали нацистами
Председатель астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Асыла Дихтяр назвала нацистами авторов фейкового заявления на военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.
Журналист Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов 7 июля опубликовал письмо якобы от имени Комитета солдатских матерей в Астрахани в адрес Минобороны. В нем было указано, что, после того как военкор якобы рассекретил позиции российских войск, было убито несколько военных. На следующий день глава астраханского отделения Комитета солдатских матерей рассказала военкору «Известий», что в первый раз слышит об этом обращении к ней. 8 июля Барабанов удалил пост из своего Telegram-канала.
Дихтяр посмотрела фейковую жалобу на военкора и отметила, что авторы исказили фамилии, имена и отчества. Кроме того, по ее словам, войсковой части, указанной в обращении, не существует.
«Написано, что эти женщины требуют немедленно принять меры. Если бы они этого требовали, они позвонили бы на горячую линию, а мы отозвались», — сказала она.
Она отметила, что такая жалоба — обман.
«Если они будут опять стараться что-то со своей стороны проявить, можно скажу грубо, эти нацисты, эти враги наши, Россия это никогда не поддержит», — добавила она.
Ранее, 8 июля, графолог Светлана Коваленко провела экспертизу по просьбе журналистов «Известий» и заявила, что подписи, поставленные на фейковой жалобе, скорее всего, были сделаны одним человеком. В тот же день стало известно, что МИЦ «Известия» будет обращаться в правоохранительные органы РФ с заявлением о надлежащем рассмотрении дела о клевете в адрес сотрудника канала.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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