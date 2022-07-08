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Графолог изучила подписи на фейковой жалобе на журналиста «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подписи, поставленные на фейковой жалобе на военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, скорее всего, были сделаны одним человеком. Об этом сообщила графолог Светлана Коваленко. Она провела экспертизу по просьбе журналистов «Известий».

«Подписи, особенно последние, — они очень похожи. Они одинаково заканчиваются, имеют повторяющиеся штрих, как будто бы ее перенесли с одного места на другое — то есть копировали», — сказала она.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Журналист Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов 7 июля опубликовал письмо якобы от имени Комитета солдатских матерей в Астрахани в адрес Министерства обороны. В нем было указано, что, после того как военкор якобы рассекретил позиции российских войск, пятеро военных были убиты, еще трое ранены.

На следующий день Трушнин связался с главой астраханского отделения Комитета солдатских матерей, которой было адресовано письмо, и она заявила, что в первый раз слышит об обращении к ней.

Как подчеркнул военный корреспондент, раскрытия позиций войск РФ не было, потому что съемочная группа работала в тот день из «серой зоны». Кроме того, он заявил, что в операции участвовали не российские военнослужащие, а донецкие, и все они благополучно вернулись в часть.

По информации «Известий», Барабанов долгое время проживает на Украине. В пятницу, 8 июля, он удалил из своего Telegram-канала ранее опубликованный пост.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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