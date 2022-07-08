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В астраханском «Комитете солдатских матерей» опровергли получение жалоб на российских журналистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В астраханском отделении «Комитета солдатских матерей» опровергли получение жалоб на российских журналистов.

«Я никаких писем не получала, и я этих людей даже не знаю. Я не пойму, кому это нужно было», — заявила «Известиям» глава отделения Асыла Дихтярь.

По ее словам, корреспондент не мог выдать позиции военных. По мнению главы отделения, это невозможно.

«Кому-то надо вас подставить, значит — хорошо работаете», — отметила она.

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Ранее украинские пропагандисты обвинили журналистов из РФ в «виновности в гибели российских солдат». Речь идет о событиях 30 июня. Тогда съемочная группа корреспондента телеканала «Известия» Валентина Трушнина работала в районе Горловки с отдельным танковым батальоном «Дизель», где не было российских военных, в подразделении состояли только бойцы из ДНР. Танки отработали по украинским позициям из «серой зоны», вне любых позиций ДНР и армии России, и вернулись в часть вместе с журналистами. На сайте издания был опубликован репортаж «Военный корреспондент «Известий» показал танковую карусель ВС РФ в ДНР».

После этого, в Telegram-канале журналиста Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильи Барабанова, который, по информации «Известий», сейчас находится на Украине, появилось заявление якобы солдатских матерей, которые потребовали запретить доступ военных корреспондентов на фронт. В документе есть ссылка на то, что якобы после репортажа Трушнина российские позиции обстреляли ВСУ. Также сообщается о якобы гибели пятерых военнослужащих из Астрахани, и троих пострадавших.

При этом военные из России в тот день в описываемых сражениях вообще не участвовали. Кроме того, что украинская армия не успела открыть ответный огонь, поскольку получила сокрушительный удар.

В «документе» обнаружились и другие моменты. Судя по всему, журналистов «Известий» попытались очернить украинские спецслужбы. На это указывают сразу несколько фактов.

В частности, в дате на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в России, а «р.» — как пишут на Украине («рок», по-украински переводится как «год»).

Также имя главы астраханского «Комитета солдатских матерей» написано с ошибкой — Асила вместо Асыла (Асыла Дихтярь).

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Фото: соцсети/ibarabanch/Илья Барабанов

Совокупность этих фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против военкора «Известий», который известен не только своими репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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