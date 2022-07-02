Вместо славы: украинские формирования дезертируют из Лисичанска

Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску, заявили 1 июля в российском Минобороны . Под контроль РФ и ЛНР взяты нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод и поселок Тополевка. По данным военного ведомства, противник несет серьезные потери, также у него растет количество дезертиров и уклонистов от участия в боевых действиях. Военные эксперты отмечают, что говорить о высоком боевом духе вооруженных формирований Украины сейчас не приходится . Те же интернет-обращения с жалобами на командиров демонстрируют отсутствие веры в военное руководство и поиск защиты у общественности.

Противник дезертирует

Минобороны России в пятницу сообщило об успехах Вооруженных сил в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка . Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску, заявили в Минобороны.

Украинская армия в этом районе несет большие потери. Только в населенном пункте Верхнекаменка за сутки более 120 человек убиты, в Верхнекаменском — 70.

— Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях . Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вместо славы_1 Боец подразделения полка полиции специального назначения МВД Чеченской Республики на позиции вблизи Лисичанска Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой

По его словам, украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений . В частности, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка (ДНР), осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности .

Одновременно киевский режим нашел виновных в военных провалах вооруженных формирований Украины (ВФУ) в очередном котле в Донбассе.

— Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в «Горском котле», возбуждены уголовные дела, — сообщил Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, они были задержаны и помещены в изолятор временного содержания Краматорска.

На Лисичанском направлении командование ВФУ долго не давало приказ на отступление, заставляя людей держаться без огневой поддержки , хотя такая возможность была. Подобное отношение всегда негативно влияет на армейские подразделения, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Всё это деморализующе сказывается на личном составе , — считает он. — Украинские формирования не такие стойкие, как их рисует пропаганда. Оказавшись без артиллерийской и иной огневой поддержки, они оборонялись чем могли . Теперь же они услышали: «Вы отступили без приказа, поэтому вам придется ответить перед законом». Такой поворот событий ничего хорошего украинской стороне не сулит.

Вместо славы_5 Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском Фото: РИА Новости

Эксперт отметил, что в интернете появляется всё больше сообщений от украинских военных о том, что они отказываются выходить на фронт без соответствующего снаряжения и огневой поддержки.

— Стойких киборгов не бывает, или они закончились , — отметил Алексей Леонков. — На фронте всё больше оказывается формирований территориальной обороны или резервистов, которые плохо обучены. Это обычные люди, и стойкость таких частей гораздо ниже, чем у кадровых . Это сказывается на армии в целом. Все интернет-обращения — это отсутствие веры в командование и поиск защиты у общественности . Поэтому говорить о высоком боевом духе сейчас не приходится.

В то же время он отметил, что расслабляться не стоит.

— Осталось много людей, которые восемь лет воевали в Донбассе, и они мотивированы , — резюмировал эксперт. — И не везде ситуация складывается для них так плохо, как под Лисичанском.

Сбиты два Су-25

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Северск (ДНР), Белогоровка (ЛНР), Николаев, Лепетиха Николаевской области , а также живая сила и военная техника ВСУ в 26 районах, — заявил Игорь Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России уничтожено два взвода РСЗО и два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты ДНР.

Вместо славы_4 Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 32 пункта управления ВФУ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, три склада боеприпасов и 297 районов сосредоточения войск .

Подразделения ПВО России сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины, 11 беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

$500 за провокацию

ВФУ продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях, заявил 1 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Запорожье в здании городского дворца детского творчества ВФУ развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов , а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки.

В Краматорске (ДНР) в общежитии технологического техникума по улице Уральской и помещениях гимназии №1 боевики оборудовали казармы, а на территории городского парка «Юбилейный» разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.

Вместо славы_3 Военнослужащий ВСУ на одной из улиц Одессы Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

В Бахмуте (ДНР) в зданиях Индустриального профессионального колледжа подразделения ВСУ развернули пункты временной дислокации, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, минометные позиции и тяжелую артиллерию. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, и все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются .

В Одессе готовится очередная провокация . Для ее освещения с 26 по 28 июня в город были доставлены до 20 представителей иностранных СМИ, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).

Военная администрация Одесской области планирует провести инсценировку огневого удара кассетными боеприпасами по одному из социальных объектов города. Для этого заранее подготовлена «массовка» из 30 антироссийских активистов — им предстоит изобразить погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, при этом предварительно уже выплачено по $100 каждому .

— Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации , что этот и другие подобные фейки о якобы злодеяниях русских, фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных кураторов, в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ, — заявил Михаил Мизинцев.

Фланговый удар

В пятницу в военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Группа старшего сержанта Александра Ткаченко отвечала за безопасность командного пункта. В близлежащей лесополосе Александр обнаружил украинских диверсантов и вступил в бой, несмотря на их численное превосходство. В ходе столкновения Александр Ткаченко и его подчиненные уничтожили командира диверсионно-разведывательной группы и девять националистов . Оставшиеся в живых боевики, лишившись руководства, отступили, бросив раненых на поле боя. При преследовании все они были ликвидированы. Потерь в группе старшего сержанта Ткаченко не было , отметили в российском военном ведомстве.

Танковый взвод, в составе которого действовал ефрейтор Богдан Шароварин, освобождал населенный пункт от украинских националистов. Встретив ожесточенное сопротивление, танкисты решили обойти опорный пункт. Ефрейтор Шароварин зашел к противнику с фланга и занял выгодный рубеж на опушке леса . Он тут же обнаружил колонну автомобильной техники, за которой укрывались боевики, ведущие огонь по российским атакующим подразделениям. Точными выстрелами он уничтожил две вражеские БМП и до 20 националистов .

Вместо славы_2 Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Мужество и профессионализм ефрейтора Богдана Шароварина позволили российским войскам вытеснить националистов из населенного пункта и взять его под свой контроль, рассказали в Минобороны.

Во время освобождения населенного пункта сержант Джунайдулло Сафаров отвечал за уничтожение позиций и бронированной техники противника. В ходе боя Джунайдулло уничтожил бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов . Противник начал отводить бронированную технику. В это время сержант метким выстрелом из ПТУР уничтожил вражеский БМП .

Действия Джунайдулло Сафарова позволили российским войскам развить наступление на важном направлении и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники, отметили в Минобороны.