Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР с помощью сил ЛНР. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция



Танковый огневой налет на позиции ВСУ под селом Новолуганское в ДНР.



Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.



В новом голосовании проекта "Активный гражданин" москвичи выберут территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики, сообщате портал мэра и правительства столицы.



Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики, среди которых ребенок, получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.



Лидеры украинских националистов, бежавшие от советской власти в 1930-х годах на Дальний Восток, были взяточниками, растратчиками, пьяницами, но при этом обеспечивались синекурой с помощью японской разведки. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.



Танковый огневой налет на позиции ВСУ под селом Новолуганское в ДНР.



Российские военные медики развернули мобильные госпитали, в которых оказывают медпомощь пострадавшим и оставшимся без медобеспечения мирным жителям Харьковской области, освобожденной в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.



Житель поселка Новониколаевка, который находится в 12 км к юго-западу от Донецка, получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженный сил Украины. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Украинские войска в пятницу утром обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Оплата услуг ЖКХ снова станет обязательной для жителей Херсонской области с 1 августа, сообщил заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.



Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР. В Кремле не ставят задачу провести референдумы одновременно на всех украинских территориях, которые перешли под контроль России. Сначала они могут пройти в ЛНР и ДНР, говорят источники РБК.



Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий. Исключением является лишь австралийский индекс, демонстрирующий слабую положительную динамику, передает Финмаркет.



Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков побывал на одном из блокпостов в Харьковской области.



Первый за 8 лет пассажирский автобус отправился из Херсона в Симферополь, передает корреспондент "Известий" Иван Литомин.



Российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.



Минобороны России сдаст новый жилой микрорайон в Мариуполе осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.



Три завода по производству бетона развернули российские военные строители на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) для строительства социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.



Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.



Денис Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР. На территорию Донецкой народной республики перебросят подразделения Луганской народной республики после «логического завершения» ситуации на луганском направлении, это ускорит ход «освободительной» операции, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».



Украинские войска обстреляли в ночь на пятницу населенный пункт Пантелеймоновку и город Ясиноватую в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Кадры боевой работы РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации показало Минобороны РФ.



Российские военные врачи продолжают оказывать медицинскую помощь жителям Харьковской области, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ.



Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал ход строительства социально значимых объектов, которые Минобороны РФ возводит на территории ЛНР и ДНР.



Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. Сообщается, что в 06.30 по городу было выпущено две ракеты.



Первый с 2014 года регулярный автобус отправился из Симферополя в город Бердянск Запорожской области, сообщили в пятницу журналистам в Мининформе Крыма.