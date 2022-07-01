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Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР с помощью сил ЛНР. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР. Российские военные и силы ЛНР уже продвигаются к центру последнего города в ЛНР, остающегося в руках ВС Украины. Все значимые пути в Лисичанск и из него теперь контролируют военнослужащие ЛНР и России. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 1 июля 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:42
Танковый огневой налет на позиции ВСУ под селом Новолуганское в ДНР.
Сегодня, 09:41
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:40
Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.
Сегодня, 09:39
В новом голосовании проекта "Активный гражданин" москвичи выберут территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики, сообщате портал мэра и правительства столицы.
Сегодня, 09:39
Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики, среди которых ребенок, получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:20
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:20
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня, 09:20
Лидеры украинских националистов, бежавшие от советской власти в 1930-х годах на Дальний Восток, были взяточниками, растратчиками, пьяницами, но при этом обеспечивались синекурой с помощью японской разведки. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сегодня, 09:16
Танковый огневой налет на позиции ВСУ под селом Новолуганское в ДНР.
Сегодня, 09:12
Российские военные медики развернули мобильные госпитали, в которых оказывают медпомощь пострадавшим и оставшимся без медобеспечения мирным жителям Харьковской области, освобожденной в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.
Сегодня, 09:12
Житель поселка Новониколаевка, который находится в 12 км к юго-западу от Донецка, получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженный сил Украины. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:11
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:10
Оплата услуг ЖКХ снова станет обязательной для жителей Херсонской области с 1 августа, сообщил заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:09
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:05
В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР. В Кремле не ставят задачу провести референдумы одновременно на всех украинских территориях, которые перешли под контроль России. Сначала они могут пройти в ЛНР и ДНР, говорят источники РБК.
Сегодня, 09:04
Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий. Исключением является лишь австралийский индекс, демонстрирующий слабую положительную динамику, передает Финмаркет.
Сегодня, 09:04
Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков побывал на одном из блокпостов в Харьковской области.
Сегодня, 09:03
Первый за 8 лет пассажирский автобус отправился из Херсона в Симферополь, передает корреспондент "Известий" Иван Литомин.
Сегодня, 09:02
Российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сегодня, 09:02
Минобороны России сдаст новый жилой микрорайон в Мариуполе осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сегодня, 09:01
Три завода по производству бетона развернули российские военные строители на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) для строительства социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сегодня, 09:01
Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сегодня, 09:01
Денис Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР. На территорию Донецкой народной республики перебросят подразделения Луганской народной республики после «логического завершения» ситуации на луганском направлении, это ускорит ход «освободительной» операции, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
Сегодня, 08:38
Украинские войска обстреляли в ночь на пятницу населенный пункт Пантелеймоновку и город Ясиноватую в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:36
Кадры боевой работы РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации показало Минобороны РФ.
Сегодня, 08:36
Российские военные врачи продолжают оказывать медицинскую помощь жителям Харьковской области, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ.
Сегодня, 08:35
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал ход строительства социально значимых объектов, которые Минобороны РФ возводит на территории ЛНР и ДНР.
Сегодня, 08:28
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. Сообщается, что в 06.30 по городу было выпущено две ракеты.
Сегодня, 08:27
Первый с 2014 года регулярный автобус отправился из Симферополя в город Бердянск Запорожской области, сообщили в пятницу журналистам в Мининформе Крыма.
Сегодня, 08:27
Нефтяные цены опускаются сегодня, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.
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