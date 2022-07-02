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Около 2 тыс. бойцов теробороны ВСУ находятся в окруженном Лисичанске. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».
Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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В Лисичанске остаются заблокированными бойцы ВСУ. По оценкам представителей ЛНР, более двух тыс. из них — представители сил территориальной обороны. Москва накануне вышла из целого ряда соглашений в рамках Совета Европы — такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Известия» продолжают следить за происходящим. Репортажи с места событий, брифинги Минобороны, ключевые новости России, Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции о ходе спецоперации 2 июля 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:02
Великобритания убеждает Европу воевать против России «до последнего украинца», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. «Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца... Причина — в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится», — написал он.
Сегодня, 09:34
Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий обратятся в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов. «В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Мосбиржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов. В этих целях создана рабочая группа из экспертов Московской биржи и НРД для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под ограничениями, с привлечением иностранных и российских консультантов, имеющих положительный опыт в решении подобных ситуаций», — говорится в сообщении на сайте НРД.
Сегодня, 09:29
В результате обстрелов два мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, еще 20 получили ранения за прошедшие сутки, уточнили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Сегодня, 09:18
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 327 единиц боеприпасов, два человека погибли, 20 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:11
В порту Бердянска подняли большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который был затоплен экипажем в марте во избежание детонации боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Сегодня, 09:08
Лидеры западных стран, оказывающих помощь Киеву, опасаются, что население может устать от событий на Украине и переключиться на внутреннюю повестку, пишет газета Politico.
Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:44
Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил в пятницу вечером первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.
Сегодня, 08:41
Вхождение Херсонской области в состав России имеет под собой юридические и исторические основания, заявила ТАСС сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Правовая составляющая тоже позитивна, поскольку «воля херсонцев укладывается и в один из основополагающих принципов международного права и устава ООН», считает она.
Сегодня, 08:25
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства республики Виталием Хоценко обсудил ситуацию в угольной отрасли Донбасса. «На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность», — написал он в своем телеграм-канале.
Сегодня, 08:24
Специалисты инженерных войск Народной милиции Луганской Народной Республики прошли обучение под руководством военнослужащих Международного противоминного центра российских вооруженных сил и изучили современные средства обнаружения минно-взрывных устройств, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня, 08:15
В ЛНР считают, что в Лисичанске в окружении может находиться более 2 тыс. бойцов территориальной обороны ВСУ. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Сегодня, 08:14
Киевские власти блокируют выход в открытое море 70 зарубежных судов из 16 стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу. «В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — заявил он.
Сегодня, 08:11
Президент Чили Габриэль Борич предложил Владимиру Зеленскому помощь в гуманитарной сфере. Об этом он сообщил поздно вечером накануне, по итогам состоявшегося между двумя лидерами телефонного разговора.
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